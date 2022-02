Wegen Baumpflege-Arbeiten: Parkplatz an Bockschützstraße eine Woche gesperrt

Von: Stefanie Wegele

Wegen Baumpflege-Arbeiten an der Bockschützstraße in Bad Tölz - hier ein Archivfoto aus dem Jahr 2020 - kommt es zu Verkehrsbehinderungen. © Arndt Pröhl

In Bad Tölz stehen aktuell an verschiedenen Stellen Fällungen oder Erhaltungsmaßnahmen an Bäumen an. Das hat auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr.

Bad Tölz – Bevor Anfang März die Vogelschutzzeit beginnt, sind Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes jetzt im Februar im Stadtgebiet unterwegs, um Baumpflegemaßnahmen durchzuführen. Das teilt die Stadt mit. Das Naturschutzgesetz gebe den Zeitraum für Gehölzpflege vor. Ist jedoch die Verkehrssicherheit bedroht, müssten auch darüber hinaus Maßnahmen vorgenommen werden.

Maßnahmen zur Verkehrssicherheit und Hangsicherung an Bockschützstraße

Die derzeit umfangreichsten Arbeiten finden ab Donnerstag, 24. Februar, im Bereich der Bockschützstraße statt. Zwei Spezialfirmen wurden beauftragt, die den Betriebshof bei den teils komplizierten Arbeiten unterstützen werden: Entlang des Hangfußes sowie im Hang werden laut Mitteilung neben Fällungen vor allem auch Maßnahmen zur Kronenpflege und zum Einbau von Kronensicherungen durchgeführt. Bei seinen regelmäßigen Kontrollen hatte der städtische Baumkontrolleur rund um die Bockschützstraße Bäume markiert, bei denen Maßnahmen nötig sind, um die Verkehrssicherheit sowie die Hangsicherung zu gewährleisten. Ziel – gerade im Bereich des Anstieges – ist es, durch die Entnahme bestimmter Stämme und Gehölze die Bedingungen für die benachbarten Bäume so zu verbessern, dass diese kräftige Wurzeln ausbilden und somit auf natürliche Weise zur Stabilisierung des Hangs beitragen.

Wo möglich, wird Totholz an Ort und Stelle belassen, um Insekten und Vogelarten ideale Voraussetzungen zu bieten. Zur Baustelleneinrichtung und zur Lagerung des für den Abtransport bestimmten Holzes, aber vor allem auch zur Sicherheit für Passanten, wird deswegen der Zentralparkplatz an der Bockschützstraße von Donnerstag, 24. Februar, bis Freitag, 4. März, komplett gesperrt. Das Zentralparkhaus bleibt davon unberührt. Zusätzlich sind am Montag, 28. Februar, von 8 bis 17 Uhr zwischen dem Krettnerweg und Am Stein der Gehweg sowie die Bockschützstraße halbseitig nicht passierbar. Eine Ampel regelt den Verkehr.

Vollsperrung an der Osterleite am Mittwoch

Bereits am Mittwoch, 23. Februar, ist der Baumtrupp am Bräukellerweg aktiv: Zur Einmündung An der Osterleite ist von 8 bis etwa 11 Uhr ebenfalls eine Vollsperrung notwendig. Eine Umleitung über die Gaißacher Straße wird frühzeitig ausgeschildert.

Bereits gefällt ist im südlichen Teil des Kurparks eine Rotbuche. Hier hatte die Baumschutzkommission im Oktober festgestellt, dass die Fäulnis im Bereich eines Druckzwiesels so weit fortgeschritten ist, dass die Standfestigkeit des Baumes nicht mehr gegeben ist. Im Laufe des Jahres wird unweit hiervon zum Ersatz eine neue Buche gepflanzt.

