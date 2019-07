Baumfrevel an der Tölzer Isarpromenade

An der Isarpromenade in Bad Tölz haben Unbekannte einen Kirschbaum beschädigt.

Bad Tölz – Passanten bleiben stehen und schütteln verständnislos den Kopf. „Es ist unglaublich, was manche Menschen tun“, sagt Birte Otterbach. Die Tölzer Rathaus-Pressesprecherin berichtet, dass die Stadt Anzeige gegen Unbekannt erstattet hat.

Beschädigter Baum: Experte begutachtet Stamm am Montag

Es geht um einen Kirschbaum an der Bockschützstraße. Den hat ein unbekannter Täter offenbar mit einem Messer bearbeitet und einen Teil der Rinde im unteren Bereich des Stamms rundum abgeschält. Den Baumfrevel hatte ein Passant entdeckt und gemeldet. Nach Einschätzungen von Gärtnern ist der Baum, der derzeit Früchte trägt, wohl zum Absterben „verurteilt“, da mangels Rinde die Saftzufuhr unterbrochen ist. Die Stadt will den Baum am Montag von Experten begutachten lassen. ao

