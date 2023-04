Pflanzaktion am Blomberg: Eine Stärkung für den Wald

Von: Elena Royer

Mit einer Pflanzaktion am Blomberg soll der Stadtwald gestärkt werden. © Weber

Im Stadtwald am Blomberg wurden 700 Tannen- und 175 Erlen-Setzlinge gepflanzt. Schnee, Wind und Borkenkäfer hatten im Wald Löcher hinterlassen.

Bad Tölz – Das zuletzt oft regnerische Wetter hat zwar vielen Menschen nicht gefallen, für eine Pflanz-Aktion am Blomberg war es aber genau richtig. Dort wurden kürzlich 875 Setzlinge gepflanzt, die den Wald stärken sollen, wie die Stadt mitteilt.

Baum-Nachwuchs im Stadtwald am Blomberg

„Der Stadtwald Bad Tölz darf sich über Baum-Nachwuchs freuen“, so Förster Florian Weber. 700 Tannen und 175 Erlen wurden oberhalb der Blombergbahn-Mittelstation gepflanzt. Seit vielen Jahren werde daran gearbeitet, den Stadtwald fit für den Klimawandel zu machen und die teilweise fichtendominierten Bestände mit Baumarten wie Tanne, Buche und Bergahorn zu bereichern. „Mit diesem Beitrag sind wir dem Ziel wieder einen Schritt näher gekommen.“

Weil die Bereiche entlang der Lifttrasse bei den großen und schweren Schneemengen im Winter 2018/19 arg in Mitleidenschaft gezogen worden waren, mussten viele Bäume aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Zusätzlich hätten Wind und Borkenkäfer dafür gesorgt, dass große Löcher im Stadtwald entstanden, heißt es in der Mitteilung. Auf diesen Flächen habe sich in den vergangenen Jahren eine starke Verunkrautung mit Brombeere und Farnen entwickelt. Eine natürliche Waldverjüngung aus Baumsamen etabliere sich unter solchen Bedingungen sehr langsam.

Tanne ideal für die steilen Waldgebiete am Blomberg

Die Flächen müssten aber möglichst zügig mit Bäumen bestockt werden, weil es sich in den Bereichen überwiegend um Schutzwald handle, schreibt die Stadt. Für diese teilweise sehr steilen Waldgebiete und die vorherrschenden Bodenbeschaffenheiten sei die Tanne eine ideale Baumart.

Die zusätzlich gepflanzten Erlen sollen mit ihrem schnellen Wachstum möglichst rasch eine Beschattung der Fläche erzeugen und somit bei der Entwicklung der jungen Tannen helfen.

