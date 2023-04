Bauprojekt an Schützenstraße in Bad Tölz: Klage hat Aussicht auf Erfolg

Von: Andreas Steppan

Zwei neue Wohnblöcke an der Schützenstraße stehen im Mittelpunkt eines laufenden Rechtsstreits. Antrag: Ehemaligen Bauamtsleiter als Zeugen vorladen © Arndt Pröhl

Dürfen an der Schützenstraße in Bad Tölz Eigentumswohnungen verkauft werden? Im Rechtsstreit um das Bauprojekt „Zweiklang“ haben die Investoren Grund zu Optimismus.

Bad Tölz/München – Es ist eine an Verwicklungen reiche Geschichte: Rund um das Bauprojekt „Zweiklang“ im Tölzer Badeteil lief behördlicherseits vieles recht unglücklich. Der große Streitpunkt dabei ist, ob die dortigen 25 Wohneinheiten in zwei Häusern nun als Eigentumswohnungen verkauft werden dürfen oder nicht. Entscheidend dafür ist die Frage der Rechtmäßigkeit einer Satzung aus dem Jahr 1994.

Rechtsstreit um Eigentumswohnungen im Tölzer Badeteil

Bei einem Termin vor dem Verwaltungsgericht München zeichnete sich am Dienstagnachmittag ab: Die Satzung wird möglicherweise kippen. Der Projektentwickler Swiss Life Asset Managers könnte dann vermutlich mit dem bereits begonnenen Verkauf der Wohnungen fortfahren.

Der Ausgangspunkt des Rechtsstreits ist: Die Stadt Bad Tölz möchte nicht, dass an der Schützenstraße noch mehr teure Eigentumswohnungen entstehen, die im Zweifelsfall von Auswärtigen als Zweitwohnungen erworben werden und schlimmstenfalls sogar den Großteil des Jahres leer stehen. Gerade hier im Herzen des Badeteils in unmittelbarer Nachbarschaft des ehemaligen Alpamares möchte man schließlich den Tourismus wieder voranbringen.

29 Jahre alte Satzung ist der Knackpunkt

Schon 1994 beschloss der Stadtrat eine Satzung, die im fraglichen Gebiet eine Aufteilung von Wohnhäusern in einzelne Eigentumswohnungen verhindern soll. Demnach wären – zumindest solange nichts anderes genehmigt wird – auch beim Projekt „Zweiklang“ nur Mietwohnungen möglich.

Zur Vorgeschichte des jetzigen Rechtsstreits gehört es aber, dass die 29 Jahre alte städtische Satzung weder im Grundbuchamt noch im Landratsamt zunächst Beachtung fand. Als Swiss Life dann nachträglich die Aufteilung beim Landratsamt beantragte, ließ die Behörde eine Frist verstreichen, nach der der Antrag als genehmigt galt. Danach, am 14. Dezember 2022, zog das Landratsamt die automatische Genehmigung zurück und lehnte die Teilung ab. Daraufhin reichte Swiss Life Klage ein.

Streit um Bauprojekt in Bad Tölz: Kippt entscheidende Satzung?

Bei der Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht in München wurden die genannten Verwicklungen allerdings nicht mehr im Einzelnen aufgedröselt. Der Vorsitzende Richter Johann Oswald stellte gleich zu Beginn klar, wo das Gericht den Knackpunkt sieht: „Wir haben nicht unerhebliche Bedenken, ob die Satzung ordnungsgemäß zustande kam“, sagte Oswald.

Denn aus dem ihm vorliegenden Sitzungsprotokollen aus dem Januar 1994 gehe nicht hervor, ob und woher die Stadträte wussten, „welche Gebiete in den Geltungsbereich der Satzung einbezogen werden sollten“. Auch dafür, ob dem Gremium überhaupt der genaue Satzungstext vorlag, konnte das Gericht in den Akten keinen Nachweis finden.

Für die beigeladene Stadt Bad Tölz nahm Bauamtsleiter Christian Fürstberger an der Verhandlung teil. Er erklärte, dass es im Jahr 1994 einfach so üblich gewesen sei, dass Pläne den Stadträten in der Sitzung in Papierform vorgelegt beziehungsweise an eine Stellwand gepinnt worden seien. Die Stadträte hätten daher durchaus gewusst, worüber sie abstimmen. „Das ist aber im Protokoll nicht dabei.“

Antrag: Ehemaligen Bauamtsleiter als Zeugen vorladen

Der Landesanwalt als Vertreter des Landratsamts, das ja offiziell beklagt war, wandte ein: „Kommunalrechtlich reicht es, dass Gemeinderäte mündlich informiert werden.“ Anwalt Max Reicherzer, der die Stadt Bad Tölz vertrat, argumentierte, dass das Landratsamt die städtische Satzung seinerzeit ohne Einwände abgenickt habe. „Hätte es einen Verfahrensfehler gegeben, hätte das Landratsamt das schon deutlich gemacht.“

Reicherzer versuchte es sogar noch mit einem Beweisantrag. Fürstbergers Vorgänger als Bauamtsleiter, Werner Wurmb, möge doch bitte als Zeuge geladen werden, um zu bestätigen, dass die Stadträte im Januar 1994 genau wussten, worüber sie abstimmen. Dies lehnte das Gericht nach kurzer Beratungspause ab.

Richter Johann Oswald blieb bis zum Schluss bei seinen „Bedenken, dass die Satzung gültig ist“. Sei sie aber ungültig, dann brauche Swiss Life auch keine Genehmigung dafür, ihre Bauten in Eigentumswohnungen aufzuteilen. Die Klage von Swiss Life auf eine offizielle Feststellung dieser Tatsache, „hat aus der vorläufigen Sicht des Gerichts möglicherweise Erfolg“, so der Vorsitzende Richter. Ein Urteil sprach das Gericht in der Verhandlung am Dienstag aber nicht. Die endgültige Entscheidung wird den Parteien schriftlich zugestellt.

