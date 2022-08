Isarbrücke in Bad Tölz: Baustellen-Finale mit Vollsperrung an zwei Wochenenden

Straßenverkehr

Die Brückensanierung auf der B472 in Bad Tölz soll bis Ende September fertig sein – mit zehn Monaten Verspätung. Zum Schluss kommt‘s für die Autofahrer noch mal dicke.

Bad Tölz – Was ursprünglich innerhalb weniger Monate erledigt sein sollte, hat sich zu einer wahren Dauerbaustelle entwickelt. Bis Ende September sollen die Arbeiten auf der B472-Brücke über die Isar in Bad Tölz aber endgültig abgeschlossen sein. Zum Finale kommt es für die Autofahrer allerdings noch mal dicke: An zwei Wochenenden stehen Vollsperrungen der Brücke an.

1981 errichtete Isarbrücke in Bad Tölz wird saniert

Wie berichtet begannen die Arbeiten an der 132 Meter langen, 1981 errichteten Brücke im Mai vergangenen Jahres und sollten eigentlich bis November 2021 abgeschlossen sein. Das Bauwerk wird instandgesetzt, und die Tragfähigkeit wird erhöht. Im Zuge dessen werden auch das Brückenlager, der Fahrbahnbelag, die Gehwege und lärmmindernde Übergangskonstruktionen erneuert. Im Schnitt rollen täglich 16 000 Autos über die Isarbrücke.

Zwei Faktoren verzögerten allerdings die Fertigstellung. Die Brückenlager, die unter der Brücke eingebaut werden, wurden verspätet geliefert. Außerdem musste eine Schicht aus Epoxidharz, die auf der Straße aufgetragen wurde, wieder entfernt werden, weil sie sich als undicht erwies. Das Epoxidharz soll verhindern, dass chloridhaltiges Wasser in den Beton eindringt.

Arbeiten auf B472-Brücke in Bad Tölz auf der Zielgeraden

Nun aber sind die Arbeiten nach Angaben von German Abenthum vom Staatlichen Bauamt Weilheim auf der Zielgeraden. Zum Schluss würden als Teil der Übergangskonstruktionen noch an beiden Enden der Brücke jeweils 16 Meter lange Stahlteile quer eingebaut. „Das geht nur im Ganzen“, sagt der Bauleiter. Deswegen sei an zwei Wochenenden im September eine Vollsperrung der B472 nötig, voraussichtlich jeweils von Freitag, 14 Uhr, bis zum frühen Montagmorgen. Die genauen Termine wird das Staatlliche Bauamt noch bekannt geben. Der Verkehr wird dann durch die Innenstadt umgeleitet.

