Baustellen-Vorschau: Baggern im Tölzer Badeteil, Sperrung in der Innenstadt

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Nur bergab befahrbar wird die Tölzer Säggasse im Frühsommer sein. Grund sind Bauarbeiten der Stadtwerke. © ast

Es wird wieder gebaut in Bad Tölz - zum Leidwesen vieler Autofahrer. Die Tölzer Stadtwerke geben einen Überblick, was heuer geplant ist.

Bad Tölz – Langsam, aber sicher nähert sich das Frühjahr – und in etwa, wenn die Krokusse sprießen, kehren auch die Straßenbaustellen zurück ins Ortsbild. Die Stadtwerke Bad Tölz haben nun eine Übersicht über ihre Vorhaben fürs erste Halbjahr vorgelegt. Unter anderem steht eine Sperrung der Säggasse an.

Ausbau des Nahwärmenetzes im Badeteil geht weiter

Zunächst aber möchten die Stadtwerke da weitermachen, wo sie vergangenes Jahr aufgehört haben, nämlich beim Ausbau des Nahwärmenetzes im Badeteil. „Passende Witterung vorausgesetzt“, so Stadtwerke-Sprecherin Martina Geisreiter, solle es nun Ende Februar in der Buchner Straße und im Bereich Schützenstraße weitergehen. Zum Zuge kämen dabei „zwei regionale Tiefbaufirmen“, informiert sie.

Alle Arbeiten zur Nahwärme sollen bis Anfang August fertig sein

In der Buchener Straße werde sich der Bautrupp ausgehend von der Kreuzung Wengleinstraße in Teilabschnitten in Richtung Vichyplatz vorarbeiten, um die Leitungen zu verlegen. „In diesen Bereichen ist die Straße jeweils voll gesperrt“, so Geisberger. „Die Möglichkeit der Umfahrung durch die Höckh-, Merz-, Sepp- und Kyreinstraße ist gegeben.“

Eine weitere Mannschaft starte etwa um die gleiche Zeit von der Schützenstraße 8-9 aus. Gearbeitet werde hier im Bereich des Gehwegs beziehungsweise Grünstreifens in Richtung Vichyplatz. „In verschiedenen Zeitabschnitten wird je ein Teilbereich der Annastraße oder der Herderstraße nicht befahrbar sein“, erklärt die Unternehmens-Sprecherin. Alle Arbeiten zur Nahwärme sollen bis Anfang August fertig sein.

Strom- und Wasserleitungen werden im Frühsommer auch in der Säggasse erneuert

Die Stadtwerke seien bemüht, Synergieeffekte zu nutzen, und dort, wo sie ohnehin den Boden aufreißen, auch gleich Strom- und Wasserleitungen auszutauschen. Eine Erneuerung beziehungsweise Erweiterung des Strom- und Wassernetzes ist Geisberger zufolge ab Anfang März im Bereich der Schützenstraße ab Ecke Wilhelmstraße vorgesehen. „Die Arbeiten finden überwiegend auf dem Gehsteig oder den Parkplätzen statt“, teilt die Sprecherin mit. „Anwohner, sowie Besucher und Patienten der Zahnarztpraxis und der Asklepios-Klinik werden gebeten, auf andere Parkmöglichkeiten auszuweichen.“

Die Stadtwerke rechnen hier mit einer Bauzeit von rund zwei Monaten. Strom- und Wasserleitungen werden im Frühsommer auch in der Säggasse erneuert. Zudem müsse hier die Verbindung zu einer neuen Trafostation hergestellt werden, erklärt Geisberger. Diese Arbeiten machen ihr zufolge eine Sperrung der Straßenseite, auf der man bergauf Richtung Parkplatz Kolbergarten fährt, nötig. Den Zeitplan für diese Baustelle geben die Stadtwerke noch bekannt.

Im zweiten Halbjahr ist das neue Heizwerk an der Lenggrieser Straße geplant

Im zweiten Halbjahr wollen die Stadtwerke eine Zufahrt für das geplante Heizwerk an der Lenggrieser Straße bauen. Außerdem seien Maßnahmen „zur allgemeinen Daseinsvorsorge“ am Maierbräugasteig, in der Jahnstraße und in der General-Patton-Straße angedacht. Zu kleinen Einschränkungen beim Parken könne es kommen, wenn in diesem Jahr die neuen E-Ladesäulen am Schloßplatz, am Landratsamt/Hallenbad sowie am Stadtwerke-Parkplatz an der Lenggrieser Straße installiert werden. Stadtwerke-Chef Walter Huber bittet schon jetzt die Verkehrsteilnehmer um Verständnis für Behinderungen.

