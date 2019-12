Bayerisch-Schottisches Erlebnis: Schneiderin schwärmt von Austausch

Bei den Dreharbeiten zur Serie „Mein Job, Dein Job“ ist Schneiderin Luitgard Dirrigl überwältigt: „Ich hätte es bereut, wenn ich nicht mitgemacht hätte.“

Bad Tölz/Edinburgh – Was für ein Erlebnis für Luitgard Dirrigl und ihre Kollegin Magdalena Baumann. Wie berichtet nahmen die beiden Schneiderinnen, die in Bad Tölz und Westerham im Geschäft „Hut und Tracht“ arbeiten, am Tauschexperiment des Bayerischen Fernsehens „Mein Job, Dein Job“ teil.

„Es war fantastisch“, schwärmt Luitgard Dirrigl. „Ich bin hin und weg.“ Für die beiden Frauen ging es in die schottische Hauptstadt Edinburgh, im Gegenzug kam zwei schottische Schneiderinnen ins Oberland. Nach der Begrüßung wurden Dirrigl und Baumann gleich vor ihre erste Aufgabe gestellt: Einen Kunden einzukleiden. „Das war für uns ein leichteres Spiel, mit Farbzusammenstellung haben wir kein Problem.“ Auch ihr Tausch-Chef Gordon Nicolson war sehr zufrieden, „dass wir den Kunden so flott angezogen haben“. Eine weitere Aufgabe: Einen echten Schottenrock, einen Kilt, zu nähen. „Der wird in reiner Handarbeit hergestellt“, erzählt Dirrigl. „Ohne Nähmaschine. Großen Respekt davor.“ Aus 7,6 Meter Stoff wird in zweieinhalb bis drei Tagen die schottische Tracht hergestellt – eine Herausforderung.

Eine solche war für Luitgard Dirrigl auch der zweite Tag. „Da hieß es: Ich soll Autofahren.“ Der Auftrag: Aus einer Weberei einen Stoff abholen. „Linksverkehr, mit Mikro und Kamera: Da sind ein paar Wörter gefallen, die auf jeden Fall rausgeschnitten werden müssen“, sagt Luitgard Dirrigl lachend. „Aber wir sind ohne Blechschaden angekommen.“ Von der Weberei und der Qualität der dort hergestellten Stoffe war die Schneiderin begeistert. „Da ist mir das Herz aufgegangen. Ich musste mich zusammenreißen, dass ich nicht alles aufkaufe.“

Am dritten Tag gab es dann noch eine Stadtführung vom Chef persönlich. „Edinburgh ist sehr interessant“, sagt Dirrigl. Sie habe gesehen, wo die Queen absteige, auch die vielen Pubs fand sie beeindruckend – auch wenn sie keine Zeit hatte, diese zu besuchen.

Verständigungsschwierigkeiten gab es kaum. „Alle waren sehr bemüht, schönes Englisch mit uns zu sprechen.“ Auch habe das Kamerateam beim Übersetzen geholfen.

Die Tage vergingen wie im Flug, auch, weil sie durchaus stressig waren. „Wir haben von 8 bis 21 Uhr fast pausenlos gedreht.“ Zum Abschied lud Gordon Nicolson die beiden Schneiderinnen ein, doch wieder einmal zu kommen, „aber dann ohne Kamerateam“, sagt Dirrigl lachend. Sie könne sich vorstellen, Schottland auch einmal in Ruhe zu besuchen. Die positiven Erinnerungen bleiben: „Ich hätte es bereut, wenn ich da nicht mitgemacht hätte.“

Aufregend war der Tausch auch für die beiden schottischen Frauen, die ins Oberland kamen. „Sie haben sich sehr gut geschlagen“, sagt Regina Redel, Inhaberin von „Hut und Tracht“. „Das sind beides sehr gute Handarbeiterinnen.“ Sie hätten im Verkauf mitgearbeitet und sich auch am Schneidern eines Rockes und dem Ändern eines Dirndls versucht. „Das Arbeiten mit unseren Maschinen war für sie ungewohnt“, so Redel. Daher sei ihnen eine erfahrene Schneidermeisterin zur Seite gestanden. Der Betreiber der Tölzer Filiale, Pangraz Schaberl, der die Gäste ebenfalls kennenlernen durfte, war angetan. „Man hat beim Einkleiden von Kunden gemerkt, dass sie einen Blick für Farben und Formen haben. Da haben sie ganz gut kombiniert.“

Die beiden Frauen wohnten bei Redels zu Hause. „Wir haben uns von Anfang an gut verstanden, das ist der gleiche Schlag Mensch“, sagt Regina Redel. Das Interesse an Schottland sei auf jeden Fall geweckt worden. „Zum Abschied durften wir originale Kilts anziehen.“ Eine beeindruckende Erfahrung.

Die Sendung wird voraussichtlich im Frühjahr 2020 im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt werden.

