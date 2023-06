Bayerische Bierkönigin lernt in Bad Tölz das Anzapfen

Training beim „Mühlfeldbräu“

Das Anzapfen gehört zu den Amtspflichten von Mona Sommer (24). Wie das richtig funktioniert, wurde der bayerischen Bierkönigin im Tölzer „Mühlfeldbräu“ gezeigt.

Bad Tölz – Royaler Besuch traf am Donnerstagmittag in der Kurstadt ein. Die neue bayerische Bierkönigin Mona Sommer (24) aus Weitnau in Schwaben gab sich die Ehre und trainierte im Tölzer „Mühlfeldbräu“ unter den Augen von Martin Zuber, Interimschef der Brauerei, das Anzapfen.

Bei Volksfesten erwartet das Publikum Treffsicherheit

Sie ist zwar erst seit gut einer Woche im Amt, trotzdem jagt bei Mona Sommer, die von Beruf Brauerin und Mälzerin ist, ein Termin den nächsten. Dabei gehört das Anzapfen zu den „Amtspflichten“ einer Bierkönigin. Und damit alles glatt läuft, zeigt ihr am Donnerstag Zuber, selbst Braumeister, wie es richtig geht. Er hat schon mehrere Bierköniginnen in die hohe Kunst des Anzapfens eingeführt, erzählt er. Für Sommer dagegen ist es eine Premiere. Doch „Anzapfen gehört zu den Grundkenntnissen einer Bierkönigin“, erklärt Lothar Ebbertz, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbunds, der ebenfalls nach Tölz gekommen ist. Bei Volksfesten erwarte das Publikum schließlich Treffsicherheit.

Zuerst wird mit einem leeren Fass trainiert

Bevor es an ein mit Bier gefülltes Fass geht, trainiert Sommer an einem leeren. Aber nicht, ohne die Fachbegriffe zu kennen, die ihr Zuber erklärt. Da gibt es den Wechsel, also den Hahn, der in das Fass muss. Den Schlegl, mit dem wird der Wechsel hineingeschlagen. Das Pfeiferl, damit Luft ins Fass gelangt, und das Spundloch. Das ist zum Reinigen und Befüllen des Fasses – nicht zum Anzapfen, wie Zuber betont. Aber selbst das hat er schon gesehen. „Wichtig ist ein guter Stand“, erklärt Zuber. Hüftbreit sollte der sein. „Den Wechsel möglichst gerade ansetzen und dann ausholen und relativ entspannt einschlagen.“ Die Anzahl der Schläge spiele dabei ebenso wenig eine Rolle wie die Sauerei, die man verursacht. „Wenn es mal spritzt, ist das auch nicht schlimm“, sagt Zuber. „Dann ist das halt so.“

Nach drei Schlägen sitzt der Wechsel fest im Fass

Dann geht es an das Fass, das mit dem flüssigen Gold befüllt ist. Drei Schläge braucht die Bierkönigin, und der Wechsel sitzt fest im Fass. Fast ohne Sauerei. Mit einem lauten „Ozapft is!“ reckt Sommer den Schlegl in die Höhe. Das Bier läuft. Schon ist der erste Krug voll. Die erste Mass ist die Schussmass, erklärt Zuber.

Ob Sommer vorher nervös war? „Ja, sehr“, gibt sie zu. Gemerkt hat man davon aber nichts. Übrigens: Das Training in Tölz muss reichen. In den nächsten Tagen stehen für die Bierkönigin schon zahlreiche Termine an, bei denen sie ihr Können in Bierzelten und vor großem Publikum unter Beweis stellen muss.

