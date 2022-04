Bayerische Schlager schräg interpretiert: D‘ Bavaresi tritt in Tölz auf

Von: Ines Gokus

Eine abenteuerliche Reise durch die Musiklandschaft versprechen (v. li.) Otto Schellinger, Sebastian Horn und Matthias Kellner im Tölzer Kurhaus. © TK

Die Band „d’Bavaresi“ tritt im am 4. Mai im Tölzer Kurhaus auf. Das Trio, bestehend aus Otto Schellinger, Sebastian Horn und Matthias Kellner will jetzt richtig durchstarten.

Bad Tölz – Möglicherweise ist nicht jeder ein Fan von bayerischen Schlagern – doch was nicht ist, kann jetzt auf jeden Fall noch werden: Mit der neuen Formation „d’Bavaresi“ bekommen Mundart-Hits ein cooles Gewand mit kreativem Sound, bluesigen Stimmen – und jede Menge Spaß ist obendrein garantiert.

Das Trio besteht aus drei g’standenen Männern und Musikern aus Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz. Es sind keine Unbekannten, die sich hier auf neue Pfade begeben haben: Sebastian Horn, Matthias Kellner und Otto Schellinger sind allesamt alte Hasen im Musikmetier. Sie wollten schon vor Corona mit „d’Bavaresi“ richtig durchstarten und fangen jetzt an nachzuholen, was während der Pandemie nicht möglich war. Anfang Mai treten sie im Tölzer Kurhaus auf. „Diese Band ist noch relativ frisch und es ist ein Riesenspaß“, erzählt Horn, der vor allem durch seine anderen Bands, die „Bananafishbones“ , aber auch durch „Dreiviertelblut“ bekannt geworden ist. „So eine Musik haben wir noch nie gemacht. Es ist das erste Mal, dass wir uns über bayerische Popmusik lustig machen“. Wobei „lustig machen“ hier natürlich auch gleich eine Art Huldigung ist, sonst hätten es die Songs nicht auf die Liste geschafft. Und vor einigen Künstlern, deren Lieder sie auf ihre eigene Weise neu interpretieren, verneigen sie ihr Haupt sowieso, wie beispielsweise Ringsgwandl, Haindling und der Spider Murphy Gang.

Sänger im Oberland schon aus anderen Formationen bekannt

Ihr Konzept ist es, Musik so zu verwandeln, dass sie es selbst gerne hören würden, und da machen sie auch nicht vor der berühmten „Resi“ halt, die mit dem Traktor abgeholt wird. Sogar der Bandname „d’ Bavaresi“ stammt von diesem Klassiker von Wolfgang Fierek, der in den Achtziger-Jahren in Bierzelten und auf Partys rauf und runter gespielt wurde. Aber auch amerikanische Popmusik und vor allem Eigenkreationen haben ihren Platz im Bühnenprogramm, bei dem es garantiert nicht bierernst zugehen und „viel gefrotzelt“ wird, wie Horn versichert.

Mit seinem Bandkollegen, dem oberpfälzischen Liedermacher, Kabarettist und Schauspieler Matthias Kellner fühlt er sich förmlich seelenverwandt, wollte schon lange was gemeinsam machen. Den Stein ins Rollen brachte dann aber der Multiinstrumentalist Otto Schellinger, der als Bassist, Gitarrist, Schlagzeuger und Sänger regelmäßig mit Künstlern wie Claudia Koreck und Nick Woodland auf der Bühne steht. In seinem Münchner Studio trafen sich die drei und stellten fest: Das funktioniert vorzüglich. „Es ist immer noch spannend, auch wenn wir alle natürlich schon lange auf der Bühne stehen“ sagt Horn. „Aber wir können das mit einer gewissen Lässigkeit und Freude“.

Schlager wie „Resi“ sollen verwandelt werden

Der „Bavaro-Pop“ , dem sich Horn, Kellner und Schellinger neuerdings verschrieben haben, soll frisch und schräg daherkommen – und genau das tut er auch. Die Texte in Mundart, von ihnen eigensinnig interpretiert, sind dabei von zentraler Wichtigkeit: „Da haben wir einfach alle Bezug dazu, das geht direkt ins Gefühl. Bei englischen Texten zum Beispiel ist vor dem Verstehen und Fühlen immer noch eine Barriere, auch wenn man versteht, um was es geht,“ sagt Horn, der schon mit Dreiviertelblut bayerisch singt. Fest steht: Ein Konzert mit „d’Bavaresi“ wird eine abenteuerliche Reise durch die bayerische Musiklandschaft von Willy Michl bis Nicki und Konsorten. Geht ins Ohr – und da bleibt´s dann auch.

Das Konzert

findet am Mittwoch, 4. Mai, im Tölzer Kurhaus statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets für 26 Euro gibt es im Vorverkauf online oder an allen München-Ticket-Stellen, etwa die Tölzer Tourist-Info.

