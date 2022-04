Bayerisches Outdoor-Filmfestival: Wagemutige Mountainbiker und besondere Begegnungen

Waren in Tölz beim Bayerischen Outdoor-Filmfestival (v.li): Bernd Hassmann aus Achenkirch, Porträt über Extremkletterer Heinz Zak © rbe

Das Bayerische Outdoor-Filmfestival (BOFF) war in Bad Tölz zu Gast. Gezeigt wurde unter anderem die Premiere des Kurzfilms „El Hierro“ mit einheimischen Akteuren.

Bad Tölz – Junge Menschen wollen bei ihrem Sport ans Limit gehen und sich spüren. Das findet seinen Ausdruck auch in der Outdoorszene, die mit neuen technischen Möglichkeiten – zum Beispiel mit Drohnenkameras – eindrucksvolle Bilder von ihrem wagemutigen Tun liefern können. Aufnahmen, die bei sportlichen Abenteuern draußen entstanden sind, waren jetzt in Bad Tölz zu sehen. Beim gut besuchten Bayerischen Outdoor-Filmfestival (BOFF) im Tölzer Capitol zeigte Andi Prielmaier mehrere Kurzfilme, davon mit „El Hierro“ eine Premiere mit einheimischen Akteuren.

Der Lenggrieser „Altwirt“ Robert Werner ist einer der Akteure in „El Hierro“

„El Hierro“ ist die kleinste, entlegenste und ursprünglichste unter den sieben Kanarischen Inseln. Sie hat keinen Internationalen Flughafen und ist daher für den Massentourismus nicht tauglich. „El Hierro“ heißt auch der bildstarke Streifen, in dessen Mittelpunkt spektakuläre Steilabfahrten von wagemutigen Mountainbikern stehen. Dies verlangt absolute Körperbeherrschung und eine ausgefeilte Fahrtechnik. Einer der Akteure ist der Lenggrieser Aktive von „Flow Valley“ und „Altwirt“ Robert Werner.

Noch sind es nur wenige auf den historischen Steigen unterwegs

Noch sind es nur wenige, die auf den historischen, heute als Wanderwege genutzten Steigen mit ihren unzähligen Spitzkehren bis zur tobenden Atlantikküste hinunterfahren. Deshalb sind sie auf „El Hierro“ im Gegensatz zu vielen anderen Destinationen noch wohlgelitten von den Einheimischen und der Administration. Doch man muss kein Prophet sein, dass sich das ändern könnte, falls es einmal zu viele

werden sollten.

Gezeigt wurde auch eine französische Produktion von halsbrecherischen Steilabfahrten in der geradezu surreal anmutenden Felswildnis von Kappadokien – einem bedeutenden Unesco-Welterbe im Osten Anatoliens, das einem rapiden Erosionsprozess unterliegt.

Mit Kajakfahrern im Winter auf Island unterwegs

Durchaus typisch für solche Filmproduktionen ist es, dass es ausschließlich um den Sport geht, Landeskulturelles und die Menschen hingegen weitgehend außen vor bleiben. Das trifft auch auf jenen Film zu, in dem sich die Kajakfahrer Matze Brustmann aus Icking und Jobst Hahn aus Geretsried mitten im Winter über stark vereiste, senkrechte Wasserfälle auf Island hinabstürzen.

Mit der Bahn 8000 Kilometer bis zum Baikalsee

Mit einem ganz anderen Ansatz geht Andi Prielmaier an sein Filmprojekt „Trans-Siberian-Snow“ heran: Es geht um das Unterwegs-Sein – also wirklich um eine „Reise“ und um Begegnungen. „Schwachsinn, aber ich bin dabei“, ruft er seinem Kameraden zu, bevor es losgeht. Höchst unkomfortabel fahren sie von Moskau aus zusammen mit Einheimischen in der 3. Klasse sehr beengt, ungewollt intim und mit vielen Gerüchen auf der legendären Bahnstrecke 8000 Kilometer nach Osten bis zum Baikalsee. Dort – in einem waldreichen, tief verschneiten Mittelgebirge und „völlig aus der Welt“ – unternehmen sie Skitouren. Und Prielmaier erinnert sich auch an seinen Opa, der vor 80 Jahren diese Strecke als Kriegsgefangener in ein Arbeitslager fahren musste – nicht wissend, ob er seine Heimat jemals wiedersehen wird.

Extremkletterer Heinz Zak im Porträt

Von dieser Ernsthaftigkeit ist auch das filmische Porträt über Heinz Zak, den in Scharnitz ansässigen, mittlerweile 60-jährigen Extremkletterer, Slackliner und Fotograf. Der hat einmal, am Ende halb verhungert, die endlose Karwendel-Hauptkette im Winter in drei Tagen überschritten.

Und er hat sich weltweit an den berühmtesten „Bigwalls“ herumgetrieben. Das sogenannte Bigwall-Klettern (aus dem Englischen von „big wall“, was so viel wie „große Wand“ heißt) bezeichnet beim Bergsteigen und Klettern das Durchsteigen von hohen Felswänden, die meist nicht innerhalb eines Tages erklettert werden können. Bei solchen Abenteuern hat Heinz Zak berühmt gewordene Kletterfotos geschossen, um die sich viele Magazine gerissen haben. Aber sein „Leben für die Freiheit“, wie er sagt, blieb immer eingebettet in seine Familie und seine Bergheimat Karwendel. (Rainer Bannier)

