Versuchter Rap-Videodreh: Zwei Männer stürzen sechs Meter vom Dach - beide schwer verletzt

In der Notaufnahme landeten zwei junge Männer in Bad Tölz, nachdem sie vom Dach gefallen waren.

Schlimme Schädelverletzungen

Eine Schnapsidee brachte zwei junge Männer schwer verletzt ins Krankenhaus: Beim Versuch, ein Video zu drehen, fielen sie in der Tölzer Marktstraße von einem Dach.

Bad Tölz - Wahrscheinlich war es der Alkohol, der zwei junge Männer auf diese folgenschwere Idee brachte, vermutet die Polizei. Am Samstag hielten sich laut Pressebericht mehrere junge Leute in einer Wohnung an der Tölzer Marktstraße auf. Gegen 20.45 Uhr beschlossen der Wohnungsinhaber, 22 Jahre, und sein gleichaltriger Freund aus Gaißach, auf dem Dach des Gebäudes ein Rap-Video zu drehen.

Bad Tölz: Männer klettern auf Dach - und rutschen auf nassen Dachplatten aus

Beide kletterten aus dem Fenster, um über ein Vordach auf das Dach des Hauptgebäudes zu gelangen. Aufgrund der regennassen Dachplatten rutschten die beiden aber aus und stürzten aus etwa sechs Metern Höhe in die Tiefe.

Der Tölzer wird inzwischen aufgrund schwerster Schädelverletzungen im Unfallkrankenhaus Murnau behandelt. Der Gaißacher erlitt eine Schädelverletzung und einen Bruch, er wurde in die Asklepiosklinik gebracht.

Ein größeres Feuerwehr-Aufgebot rückte am Samstag in Richtung Reichersbeuern aus. Zum Glück erwies sich die Lage vor Ort dann als beherrschbar. Eine Scheune brannte nieder.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.