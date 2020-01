Vermisst! Frau sucht verzweifelt nach ihrem Bruder: „Er ist recht auffällig“ - Viele Hinweise eingegangen

Franco Rader wird verzweifelt von seiner Schwester gesucht. Er ist am Montag spurlos verschwunden. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Franco Rader (55) wird von seiner Schwester verzweifelt gesucht.

Seit Montag (30. Dezember) fehlt von ihm jede Spur.

Seine Schwester sucht ihn im ganzen Landkreis und bittet um Hinweise.

Update, 3. Januar, 16.10 Uhr: Die Polizei im Landkreis arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, den vermissten Franco Rader aufzuspüren. Wie berichtet (siehe ursprüngliche Meldungen weiter unten), wird der 55-Jährige seit Montag vermisst. Rader benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Vermisster in Bad Tölz: Suche im ganzen Landkreis läuft auf Hochdruck

Wie die Tölzer Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurde Rader in den vergangenen Tagen immer wieder im südlichen Landkreis gesehen, unter anderem in Bad Tölz, am Stallauer Weiher und in Königsdorf.

Der 55-Jährige verspüre einen „großen Bewegungsdrang“, sagt eine Mitarbeiterin der Polizei. Auf die Zeugen machte der Mann jedes Mal einen relativ gepflegten Eindruck. „Wir gehen deshalb davon aus, dass er auch nachts einen Schlafplatz hat.“ Rader ist sportlich und schnell unterwegs. Am Freitagnachmittag wurde er am Parkhaus an der Tölzer Bockschützstraße gesehen.

„Als wir wenige Minuten später eintrafen, war er aber schon wieder weg“, berichtet die Polizistin. Man sei deshalb unbedingt auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen, um Rader ausfindig machen zu können.

Die ganze Dienststellenbesatzung habe sich in den vergangenen Tagen rund um die Uhr um den Fall gekümmert, so die Polizistin. Wer einen Hinweis auf den Vermissten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bad Tölz unter Telefon 08041/7610 60 oder bei jeder anderen Dienststelle in der Region.

Update, Freitag, 3. Januar, 12.30 Uhr: Seit dem Verschwinden von Franco Rader sind bei der Tölzer Polizei viele Hinweise eingegangen. Weil der Vermisste häufig durch die Stadt gelaufen ist, ist er vielen Menschen nicht fremd.

„Wir arbeiten die Hinweise gerade systematisch ab“, sagt eine Mitarbeiterin der Tölzer Polizei. Die Anrufer wollen den Vermissten sowohl in der Tölzer Innenstadt als auch in Holzkirchen und Icking gesehen haben.

Erstmeldung, 2. Januar: Bad Tölz-Wolfratshausen - Von Franco Rader aus Bad Tölz fehlt seit Montagmittag jede Spur. Seine Schwester Elisabeth Rader-Steinbeis hat eine Vermisstenanzeige bei der Polizeiinspektion Bad Tölz aufgegeben und sucht zusätzlich im ganzen Landkreis nach dem 55-Jährigen.

„Aber ohne Anhaltspunkt ist es schwierig“, sagt die Wolfratshauserin im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie hofft, dass ihn irgendjemand gesehen hat.

Franco Rader aus Bad Tölz dringend gesucht - Beschreibung

„Er ist schon recht auffällig“, so Rader-Steinbeis.

Er hat lange graue Haare und einen Bart,

ist 1,80 Meter groß

sehr dünn.

„Das Foto ist nicht mehr aktuell, aber vielleicht erkennt jemand seine Gesichtszüge“, hofft seine Schwester. Vermutlich trägt Franco Rader

Jeans,

einen blauen Anorak

und eine schwarze Mütze mit gelben, roten und grünen Streifen.

Der Text der Vermisstenanzeige auf Facebook im Wortlaut: GESUCHT!!! Wir suchen meinen Schwager/ Bruder Franco Rader. Er wird seit Montag den 30.12. 2019 vermisst. Wer hat Ihn im Raum Bad Tölz-Wolfratshausen gesehen ? Er ist 55 Jahre alt, ca 1,80 Groß und sehr schlank, hat graue Haare und einen Bart.Bekleidet ist er mit einer Jeans, blauen Anorak und einer schwarzen Mütze mit gelb, rot und grünen Streifen. Er könnte auch etwas verwirrt wirken. Wer ihn gesehen hat, bitte unbedingt über Facebook melden. Das Foto ist nicht mehr ganz aktuell. Mittlerweile hat er graue Haare und einen Bart.

Wer einen Hinweis auf den Vermissten geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 08041/761060.

sw

Lesen Sie auch: Katze mit Kabelbindern gefesselt auf Straße entdeckt - Polizei spricht von „schauriger Mitteilung“