Beeindruckende musikalische Vielfalt: Konzerte des Tölzer Gymnasiums zum 101-jährigen Bestehen

Teilen

Das große Orchester und der große Chor boten Beethovens „Ode an die Freude“. © bib

Begeisternde Chöre und eine beeindruckende Komposition eines Ehemaligen: Die beiden erfolgreichen Konzerte des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums eröffneten die Festtage zum 101-jährigen Bestehen der Schule.

Bad Tölz – Zahlreiche Musikensembles zeigten am Dienstag und Mittwoch die umfangreiche musikalische Arbeit, die nach zwei Jahren Pandemiebeschränkungen wieder auflebte. Eine besondere Neuerung machten die nach Altersstufen aufgebauten Chöre sichtbar. Im Programm hießen sie nicht mehr Unter- oder Mittelstufenchor, sondern „Shiny Chor“ und „Vox de Seidl“ – von den Teilnehmern selbst so benannt während der Probewoche in Burghausen, an der über 80 Schüler teilnahmen. Die Jüngsten trugen bunte T-Shirts und brachten Farbe in das von Weiß und Schwarz bestimmte Bühnenbild. In der Schwüle des Kurhauses sorgten sie musikalisch für Abkühlung mit dem Musicalsong „Sieben Wochen Regen“ aus „Ritter Rost“. Mit ihrer klaren Aussprache, dem kräftigen Gesang und der sichtbaren Freude am Singen begeisterte der „Shiny Chor“ das Publikum.

Für die neue Chorleitung ist Musiklehrerin Andrea Günthör-Schumann zuständig, die die jahrzehntelange Arbeit von Elisabeth Scheucher übernahm. Letztere wurde viel zu unauffällig während der Pandemie in den Ruhestand verabschiedet. Orchesterleiter Edgar Schumann würdigte sie nun noch einmal am Ende des Konzerts, so dass sie langen, herzlichen Applaus der Schulfamilie erhielt.

Das junge Orchester und der junge Chor bekamen ebenfalls viel Applaus. © bib

Charmante und humorvolle Moderation

Mit dem Radiohit „Wellerman“, dargeboten vom Vocalensemble der Oberstufe, verabschiedeten sich die Abiturienten. Eine von ihnen, Charlotte Rein, moderierte mit Kilian Widmann (9a) charmant und humorvoll den Abend. Die ehemaligen Gymnasiasten Yannick Renn und Anton Weinmann haben beruflich die Musiklaufbahn eingeschlagen. Im Konzert sang Bariton Weinmann das textlich eigens umgeschriebene Stück „Der Junge am Klavier“, das Komponist Renn 2016 noch als Schüler geschrieben hatte.

Mit dem Orchester war ein dankbarer Rückblick auf die Schulzeit zu hören, dirigiert von Edgar Schumann. Mit langem Applaus zeigte das Publikum seine Wertschätzung. Die Schulband „Gabs on Fire“ erwies Paul McCartney zum 80. Geburtstag die Ehre mit einem Beatles-Medley, einstudiert von Florian Rein. Bei „Hey Jude“ klatschten alle mit und sorgten so für Festivalstimmung. Die Bigband „Young Groove Teeth“ unter Leitung von Peter Zoelch präsentierte Hits wie „Uptown Funk“ von Bruno Mars und „Don’t stop me now“ von Freddy Mercury.

Sinfonieorchester mit rauschendem Abschluss

Die Umbauten zwischen den unterschiedlich großen Ensembles sowie Licht- und Technikregie nahmen etwa zwei Dutzend Schüler der Technik und Event AG der Schule vor, geleitet von Eva Maria Emmler. Zur Abwechslung langsamere und leisere Töne schlugen der Konzertprojektchor von Elisabeth Artmeier-Mogl mit dem bekannten „Moon River“ an genauso wie „Flautissimo“, das Flötenensemble von Emmler. Einen rauschenden Abschluss präsentierte das Sinfonieorchester und „Vox de Seidl“: Zur großen Feier hatten sie sich an Beethovens 4. Satz aus der „Ode an die Freude“ gewagt und meisterten das Stück bravourös. Als die große Menge an Musizierenden sich auf und vor der Bühne versammelte, feierte das Publikum die Schüler und ihr gelungenes Konzert. (bib)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.