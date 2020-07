Beer-Pong-Konflikt: Jugendliche geraten in handfesten Streit

Worum es genau ging, ist nicht klar. Aber im Rahmen eines Beer-Pong-Spiels gerieten sich einige Jugendliche in Bad Tölz in die Haare.

Bad Tölz - Eine Gruppe Jugendlicher geriet am Freitagabend in Streit. Nach Angaben der Polizei wurde der Konflikt gegen 20.45 Uhr am Isarweg im Bereich Moraltpark zunächst verbal ausgetragen. Streitpunkt war wohl ein Beer-Pong-Spiel. Dann mischte sich eine weitere Gruppe ein und die Streitigkeiten verlagerten sich in die Kohlstatt, wo es zu mehreren Körperverletzungen wie Ohrfeigen und Fußtritten kam. Die beteiligten Personen stammen allesamt aus dem Isarwinkel und sind 17 bis 20 Jahre alt. (tk)

