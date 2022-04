Beethoven in all seinen Facetten: Ausnahme-Pianist Martin Stadtfeld kommt nach Tölz

Spielt am Freitag in der Mühlfeldkirche: Echo-Preisträger Martin Stadtfeld. © Ingrid Hertfelder

Der deutsche Ausnahme-Pianist und mehrfache Echo-Preisträger Martin Stadtfeld gastiert am kommenden Freitag, 29. April, in Bad Tölz. Im Interview spricht er über sein Programm.

Bad Tölz - Bereits als 23-Jähriger sorgte er 2003 mit einer Einspielung von Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen für Aufsehen. Häufig gesehener Gast ist er in München (2012 zum Beispiel mit dem Zyklus aller Beethoven-Klavierkonzerte) und bei den Salzburger Festspielen. In der Tölzer Mühlfeldkirche spielt er ab 19 Uhr in der Form eines Gesprächskonzertes ein reines Beethoven-Programm.

Nach langer pandemiebedingter Pause können endlich wieder Konzerte stattfinden. Herr Stadtfeld, wie sind Sie zwei Jahre durch die Corona-Pandemie gekommen?

Mir war es gut möglich, die Isolation mit öffentlichen Livestream-Konzerten von zu Haus aus zu durchbrechen und mein Publikum zu erreichen. Doch für junge Nachwuchstalente war das eine Katastrophe. Zwei verlorene Jahre sind eine irrsinnig lange Zeit, die lassen sich nur schwer einholen. Die Erfahrung zeigt, dass man spätestens mit 28 Jahren den Durchbruch geschafft haben muss.

Bei Ihrem Programm fällt sofort auf, dass Sie bei Beethoven – etwa mit dem Rondo „Wut über den verlorenen Groschen“ und dem Finale aus der Sonate Nr. 1 – den „jungen Wilden“ in den Blick nehmen.

Ja, bei seinen ersten öffentlichen Konzerten 1795 in Wien, der Stadt Haydns und Mozarts, hat der aus Bonn gekommene und vor Selbstbewusstsein strotzende junge Ludwig van Beethoven mit solch furiosen Stücken wie eine Bombe eingeschlagen. Ich widme mich aber – etwa mit dem berühmten Adagio aus der „Mondscheinsonate“ – auch dem Beethoven, der so viele tief berührende, träumerische und rätselhafte Sätze geschrieben hat. Zum Anschluss dann komplett die „Appassionata“ als Inbegriff expressiver Virtuosität. Der Komponist kommt in den Ecksätzen praktisch ohne Melodien aus.

Was erwartet die Zuhörer bei einem Gesprächskonzert?

Keine Lehrstunde, sondern Einblicke und meine persönlichen Gedanken, Empfindungen und Assoziationen zu dieser Musik.

(Fragen: Rainer Bannier)

Weitere Infos

Eigens für das Konzert in der Mühlfeldkirche lässt Veranstalterin Gabriele Frei mit dem legendären „d-274“ von „Steinway & Sons“ gewissermaßen das Flaggschiff unter den Konzertflügeln mit dem größten Klangvolumen anliefern. Karten für das Konzert gibt es für 20 und 30 Euro im Vorverkauf bei der Tölzer Tourist-Info und bei Schreibwaren Zauner.

