Beethoven: Viel mehr als „Ta-ta-ta-taaa“

Anlässlich des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven, wird er heuer auf der ganzen Welt gefeiert. Das Genie schreib Musikgeschichte wie kaum ein andere. Musikschaffende aus dem Landkreis erzählen, was sie von seinem Wirken halten.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Vor 250 Jahren wurde Ludwig van Beethoven geboren. Musikfreunde aus aller Welt verehren ihn – Japaner, Chinesen und Menschen aus Ländern der Dritten Welt oft noch weit mehr als die eigenen Landsleute. Sie sehen in ihm auch den Humanisten, dessen Werk den zentralen Menschheitsthemen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit gewidmet ist. Es mag eine Minderheit sein, die Beethovens monumentales Gesamtwerk näher kennt, doch an manchen seiner Werke kommt niemand vorbei.

+ Harald Roßberger ist Leiter der Tölzer Musik-Schule. © privat

Wir fragten Musikschaffende aus dem Landkreis, was ihnen Ludwig van Beethoven bedeutet. Harald Roßberger ist Leiter der Tölzer Musikschule und spielt selbst Klarinette, also ein Orchesterinstrument: „Ich bin glücklich und dankbar, dass ich als junger Musiker alle neun Beethoven-Sinfonien mitspielen konnte”, sagt er. Beethoven sei für alle Instrumente, insbesondere auch für das Klavier schwer zu spielen. „Von unseren fast tausend Schülern schaffen das nicht viele, aber die haben auch den unbedingten Willen, Beethoven zu spielen.“

Die Fünfte im Radio: „Großartig“

Der Tölzer Stadtkantor Christoph Heuberger hat von Berufs wegen mehr mit geistlicher Chormusik und mit Bach zu tun. Ihm hat sich eine Jugenderinnerung eingebrannt, wie sein 80-jähriger Großvater, der aus einfachsten Verhältnissen stammte und noch nie ein klassisches Konzert gehört hatte, ins Zimmer kam und im Radio das „Ta-ta-ta-taaa“ der Fünften vernahm, die ganze Sinfonie zutiefst berührt verfolgte und am Schluss nur ein „großartig“ herausbrachte.

Für Heuberger selbst hat Beethoven „die Musik aus dem Kreis der Gelehrten, Gebildeten und Mächtigen herausgeholt und sie der ganzen Menschheit zurückgegeben“. Sein Lenggrieser Kollege Alexander Pointner möchte sich heuer „jeden Tag aus Beethovens neuer Gesamteinspielung auf 160 CDs ein Stück anhören“. Bei den traditionellen Lenggrieser Ölbergandachten in der Fastenzeit will er die Arien aus Beethovens einzigem Oratorium „Christus am Ölberg“ singen lassen und sich selbst den wenigen Orgelwerken Beethovens widmen.

+ Kirchenmusiker Christoph Heuberger. © privat

Heubergers früherer evangelischer Kollege Friedrich Sauler hat in Bad Tölz zwei Beethoven-Klavierkonzerte (mit der Tölzer Pianistin Angela Barak) sowie die Chorfantasie opus 80 aufgeführt, die bereits auf das Finale der Neunten Sinfonie hinweist. Am meisten beeindruckt ihn „die Bach’sche Kontrapunktik in Beethovens späten Streichquartetten und die Art der Melodieführung zwischen Klavier und Bläsern in seinen Klavierkonzerten. Das ist einfach grandios.“

Was alle Kirchenmusiker betonen, unterschreibt auch Mark Ehlert (St. Andreas Wolfratshausen): „Eine Aufführung von Beethovens Missa Solemnis kommt wegen des enormen Aufwands und der großen Schwierigkeiten des Werkes nicht in Frage.“ Ehlert beeindruckt „die ungebändigte Kühnheit der Beethoven’schen Musik; kein Vorgänger hätte es sich je getraut, solche neuen Wege zu gehen”.

„Sehr moderner Komponist“

Für Bettina Gaebel ist Beethoven ein „sehr moderner Komponist, seine Musik von einer unglaublichen Wucht, die mit ihren extremen emotionalen Ausschlägen die Seele berührt“. Beim „Ickinger Frühling“ und bei „Klangwelt Klassik“ habe man das Beethoven-Jahr „bewusst bereits 2019 vorweggenommen, um einem Überangebot im Jubiläumsjahr aus dem Weg zu gehen“, betont Gaebel. Beethoven-Enthusiasten können sich zwei Ickinger Kammerkonzerte am Wochenende 25./26. April 2020 vormerken: Erst kommt das „Rusquartet”, vier Künstlerinnen aus Moskau, unter anderem mit Beethovens Streichquartett Nr. 9 C-Dur opus 59/3, tags darauf spielt das deutsche „Klenke-Quartett“ (ebenfalls ein reines Frauenensemble) mit seinem Streichquartett Nr. 10 Es-Dur opus 74 sowie einem Werk von Emilie Mayer (1812 - 1883), die von Zeitgenossen als der „weibliche Beethoven“ gerühmt wurde.

+ Konzertveranstalter Christoph Kessler. © privat

Beethovens Streichquartett Nr. 11 f-Moll opus 95 spielt das „Brentano String Quartet“ aus New York am 14. März in Bad Tölz im Rahmen der Kammerkonzerte „Quartettissimo“, die von Christoph und Susanne Kessler (Klangerlebnis e.V., Icking) organisiert werden. Beide bewundern an Beethoven „das absolut Neue, die ungeheure Vielfalt, äußerste Zartheit und ungezügelte Kraft seiner Musik“. Als freier Künstler habe er „ohne Rücksicht auf Konventionen und Hörgewohnheiten Grenzen niedergerissen und sein Genie ausgelebt“.

„Ein unglaubliches Geschenk“

Die Eheleute Kessler haben in Wolfratshausen lange Zeit im Philharmonischen Orchester Isartal (Konzertverein Isartal) mitgespielt, das bis auf die heikle „Siebte“ alle Beethoven-Sinfonien aufgeführt hat. Heute ist Henri Bonamy künstlerischer Leiter dieses Klangkörpers. Der 40-Jährige sagt: „Wir Franzosen verehren Beethoven sehr, er ist ein unglaubliches Geschenk an die Menschheit. Kein anderer Komponist hat so viel erreicht, seine energiegeladene Musik steht für Freude, Großzügigkeit und Menschlichkeit.“ Henri Bonamy will 2020 eine „persönliche Herzensangelegenheit“ realisieren und Beethovens drei letzte Klaviersonaten spielen. Zusammen mit dem Orchester wird er 2021 Beethovens „Tripelkonzert“ opus 56 aufführen und dabei selbst den Klavierpart übernehmen.

Dirigent Andreas Ruppert beeindruckt an Beethovens Musik deren „ungeheure Emotionalität“ und „Ausdruck von Empfindung“. Wenn man ein Beethoven-Werk hundert Mal spiele, erlebt man „hundert Mal neue Empfindungen“, sagt er. Seine Holzkirchner Symphoniker haben im November in Bad Tölz die Sechste Sinfonie „Pastorale“ aufgeführt. „Im Jubiläumsjahr 2020 werden wir die Leonoren-Ouverture Nr. 3 spielen.“ Das sei ein radikaler, ekstatischer Jubelrausch gegen die Knechtschaft und für die Befreiung des Menschen.

„Götterfunken lösen Freude aus“

Der bekannteste Musikexport aus dem Tölzer Land ist der „Tölzer Knabenchor“. Seine Solisten singen heuer auf vielen Opernbühnen bei Mozarts „Zauberflöte“, Puccinis „Tosca“ oder Händels „Alcina“ mit und treten mit Bach erstmals in der Elbphilharmonie auf. „Ich finde Beethoven ganz großartig, aber für uns hat er leider nichts komponiert“, stellt Barbara Schmidt-Gaden fest, Geschäftsführerin und Tochter des Chorgründers Gerhard Schmidt-Gaden.

+ Mezzosopranistin Barbara Schmidt-Garden. © privat

Zuletzt ein Blick über den Zaun des Landkreises: Am Samstag, 24. Oktober 2020 singt Barbara Schmidt-Gaden als Mezzosopranistin beim Jubiläumskonzert „30 Jahre Meisterkonzerte Iffeldorf“, bei dem Beethovens Neunte Sinfonie aufgeführt wird. Vorstand Andrea Feßmann schreibt zum Geleit: „Negative Schlagzeilen erzeugen in uns Stress, Angst, Neid, Wut und Aggression. Begriffe wie ,Freude, schöner Götterfunken‘ lösen in unserem Kopf Freude, Glück, Sicherheit, Schönheit und Liebe aus.”

Rainer Bannier

