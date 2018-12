Bei der Landtagswahl lief für die Wahlhelfer einiges schief - Manche zählten auf dem Boden aus

Mehr Service für die Tölzer Wahlhelfer: Sie sollen künftig mehr Platz, Brotzeit und Geld bekommen.

Bad Tölz – Er engagiere sich jetzt seit 25 Jahren als Wahlhelfer. Aber wenn jetzt die Wahlzettel auf dem Boden ausgezählt werden müssen – wie bei der jüngsten Landtagswahl –, dann habe er schon das Gefühl, dass es einiges zu verbessern gebe. So begründete Franz Mayer in der jüngsten Stadtratssitzung eine Nachfrage, was die Stadt in dieser Hinsicht zu tun gedenke. Wahlhelfer erlebten ja, so der Grüne, wie Demokratie funktioniert, und seien wichtige Multiplikatoren. Und man wolle auch künftig genügend Interessenten für dieses Amt gewinnen.

Tatsächlich wird die Stadt einiges ändern, gab Bürgermeister Josef Janker zur Antwort. Auch er hatte von einem Wahlhelfer schriftlich eine Beschwerde erhalten – sowie diverse mündliche Rückmeldungen. Ein Problem bei der Landtags- und Bezirkstagswahl seien tatsächlich die „Riesenfetzen“ von Wahlzetteln gewesen, für deren Auszählung manche Wahllokale nicht die richtigen Räumlichkeiten waren.

So sei auch am Boden ausgezählt worden. „Das geht natürlich nicht“, sagt Janker. Man habe sich deshalb schon kurz nach der Wahl im Rathaus zusammengesetzt, um Verbesserungen zu diskutieren. Eine Konsequenz: Bei Wahlen mit großen Wahlzetteln will man künftig zum Auszählen in Schulräume oder Turnhallen gehen.

Ein wichtiger Punkt ist auch die Schaffung von weiteren Briefwahlbezirken in Tölz. Damit soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass sich die Zahl der Briefwähler in den vergangenen Jahren stetig erhöht hat. Das führte laut Mayer zu erheblichen zeitlichen Belastungen der Briefwahl-Auszähler und verzögerte das Ergebnis.

Künftig werde auch, so der Bürgermeister, besser für das leibliche Wohl der Wahlhelfer gesorgt. Es würden Getränke bereitgestellt. Sowohl vor- als auch nachmittags werde der Bäckerwagen die einzelnen Wahllokale anfahren. Schließlich, so Janker, solle das sogenannte Erfrischungsgeld auf 50 Euro erhöht werden.

chs