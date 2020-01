Bei Rot über Ampel: Unfall auf der Flinthöhe in Bad Tölz 

Bei einem Unfall auf der B472 in Bad Tölz wurden am Donnerstag zwei Beteiligte leicht verletzt. Eine Frau aus Gmund hatte eine rote Ampel übersehen.

Bad Tölz – Weil eine Frau bei Rot über die Ampel fuhr, krachte es am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung vor dem Tölzer Flint-Center. Zwei Beteiligte wurden leicht verletzt.

Verursacherin war nach Angaben der Tölzer Polizei ein 55-Jährige aus Gmund (Kreis Miesbach). Sie war gegen 14 Uhr in ihrem VW Golf aus Richtung Waakirchen kommend auf der B472 unterwegs und übersah in Bad Tölz das Rotlicht der Ampel vor dem ehemaligen Kasernentor. So kollidierte sie mit dem Audi eines 34-Jährigen aus Bad Feilnbach (Kreis Rosenheim), der gerade die Kreuzung von der B13 kommend geradeaus in Richtung Prof.-Max-Lange-Platz überqueren wollte – er hatte Grün.

Unfall auf Kasernenkreuzung in Bad Tölz: Zwei Verletzte, 18.000 Euro Schaden

Bei dem Zusammenstoß wurde der Audi einmal um die eigene Achse gedreht und kam letztlich auf der Verkehrsinsel zum Stehen. Der VW rutschte nach der Kollision mit dem Audi noch in den VW eines 50-jährigen Tölzers, der auf der Linksabbiegespur in Richtung Holzkirchen stand.

Die Gmunderin und der Feilnbacher wurden leicht verletzt und begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der VW Golf und der Audi mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf 18.000 Euro.

