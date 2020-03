Beifahrerin bekommt Herzprobleme: Passanten leisten Erste Hilfe auf der Bundesstraße

Schreck auf der Bundesstraße: Weil seine Beifahrerin plötzlich Herzprobleme bekam, musste ein Autofahrer am Freitagmittag auf der Tölzer Flinthöhe sein Auto abrupt stoppen.

Bad Tölz – Es passierte gegen 13 Uhr, heißt es im Pressebericht der Tölzer Polizei. Der Mann (27), der in Lenggries wohnt, stoppte sein Auto auf der B 472 vor der Hauptausfahrt der ehemaligen Kaserne, weil seine Schwiegermutter (64) plötzlich Atemnot und Herzprobleme bekam. Aus Panik schlug die Frau wild um sich. Andere Verkehrsteilnehmer stoppten ebenfalls und hielten ein zufällig vorbeifahrendes Streifenfahrzeug der Tölzer Polizei an. Während die Ersthelfer zu Gange waren und der Frau Erste Hilfe leisteten, erkannte ein anderer Autofahrer die Situation zu spät und fuhr gegen das Polizeiauto, das laut Pressebericht die Einsatzstelle ordnungsgemäß absicherte. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Patientin kam rasch zur Behandlung ins Tölzer Krankenhaus. Sie ist auf dem Weg der Besserung.

