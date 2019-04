Beißattacke: Hund greift an

Zu einer Beißattacke kam es am Montag gegen 17.15 Uhr in Bad Tölz.

Bad Tölz - Laut Polizei ging eine 21-jährige Tölzerin in Begleitung ihrer Freundin mit ihrem angeleinten Hund auf dem Fußweg an der Isar in Richtung Innenstadt.

Als die beiden Frauen auf Höhe des Fußballplatzes waren, lief ein anderer Hund von der Isar her über die Böschung, griff sofort den Vierbeiner der Frau an und biss ihn mehrmals.

Maulkorb baumelt lose am Hals

Der Besitzer des aggressiven Tiers kam hinterher, rief seinen Hund zurück, so dass dieser schließlich vom anderen Hund abließ. „Ironischerweise hatte der angreifende Hund, der bereits mehrmals wegen Beiß-Attacken in der Vergangenheit aktenkundig wurde, einen Maulkorb locker am Hals hängen“, berichtet die Polizei. va

Lesen Sie auch:

Ticket-Irrsinn bei der BOB: Mädchen muss für ihren kleinen Hund plötzlich 60 Euro zahlen, Tierdrama um Heidi: Mann klaute Hündin - und geht jetzt andernorts unverfroren mit ihr Gassi und Hund beißt Passantin in die Hand und attackiert weitere Frau



Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa / Soeren Stache