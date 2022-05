Benefizkonzert „Volksmusik im Mai“ als Ersatz für „Zwischen den Jahren“

Teilen

Als Ersatz für das pandemiebedingt ausgefallene „Leser helfen helfen“-Konzert „Zwischen den Jahren“ gibt es nun im Mai ein abwechslungsreiches Volksmusikprogramm.

Spielt beim Benefizkonzert: Die „Schliffboch Musi“ mit (v. li.) Elisabeth Gloggner, Florian Gloggner, Barbara Hagn, Ludwig Bosch, Elisabeth Obermüller. © mk

Bad Tölz-Wolfratshausen – „Zwischen den Jahren“ ist der Titel eines Benefiz-Volksmusikabends, der seit fast drei Jahrzehnten alljährlich um den Dreikönigstag im Rahmen der Weihnachtsaktion „Leser helfen helfen“ von Tölzer Kurier, Isar-Loisachbote und Geretsrieder Merkur stattgefunden hat. Nachdem dieses Sänger- und Musikantentreffen sowohl 2021 als auch im Januar 2022 pandemiebedingt ausfallen musste, wurde von den Organisatoren aus der Tölzer Redaktion ein neuer Termin anvisiert. Am Mittwoch, 25. Mai, (der Tag vor Christi Himmelfahrt) um 20 Uhr ist es so weit: Da wird auf der Bühne im Ascholdinger „Holzwirt“ für den guten Zweck ein abwechslungsreiches Programm geboten – diesmal eben unter dem Motto „Volksmusik im Mai“.

Kartenvorverkauf für Benefizkonzert läuft

Mit dabei ist die „Schliffboch Musi“. In ihrer jetzigen Besetzung ist diese Gruppe noch ziemlich jung, doch im Grunde sind die zugehörigen drei jungen Frauen und zwei Männer allesamt erfahrene Musikantinnen und Musikanten. Barbara Hagn, Elisabeth Gloggner, Florian Gloggner und Elisabeth Obermüller aus Kreuth bildeten bereits seit geraumer Zeit mit Hackbrett, Harfe, Gitarre und Kontrabass ein Saitenquartett. Durch die Bekanntschaft mit Harmonika-Spieler Ludwig Bosch, der aus Wall stammt und sich inzwischen in Fischbach im Isarwinkel niedergelassen hat, wurde aus dem Quartett ein Quintett. Woher der Name „Schliffboch-Musi“ kommt? „Der Schliffbach ist ein Gebirgsbach, der im Röhrlmoos entspringt und Kreuther- und Isartal, also unsere Herkunftsorte, miteinander verbindet“, erzählt Bosch.

Das gemeinsame Musizieren kam jedoch erst einmal gar nicht richtig in die Gänge, denn alsbald übernahm Corona den Taktstock und sorgte für längere Pausen. Jetzt aber wollen die Fünf ihr musikalisches Hobby wieder aufleben lassen. Mit einer Kostprobe ihres Repertoires tragen sie unentgeltlich zum Gelingen des Benefizkonzerts bei. (Rosi Bauer)

Karten

für den Benefiz-Volksmusikabend zu je 14 Euro in der Redaktion des Tölzer Kurier, in der Geschäftsstelle des Isar-Loisachboten, in der Raiffeisenbank Wolfratshausen (Am Floßkanal 4) sowie bei Elisabeth Ertl in der Lenggrieser Tracht- und Lodenstubn. Mitwirkende sind die Schliffboch-Musi, die Starnberger Fischersbuam (Viergesang), die Früah-auf-Harfenmusi aus Fischbach und Gmund, der Heuwinkl Zwoagsang, die junge Werkstatt-Geigenmusi aus Lenggries/Wegscheid und anstelle der verhinderten Landratsamts-Tanzlmusi die 1605er-Musi aus der Jachenau. Sprecher ist Toni Kometer.

Bad-Tölz-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Bad-Tölz-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Bad Tölz – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.