Strenger Winter war gut für Hornissen und Wespen

Der Sommer 2018 war ein Ausnahmejahr für Hornissen und Wespen. Das hat man auch im Tölzer Landratsamt zu spüren bekommen, berichtet Pressesprecherin Sabine Schmid.

Bad Tölz-Wolfratshausen– Im Landratsamt gibt es derzeit drei ehrenamtliche Hornissenberater, die künftig von zwei weiteren unterstützt werden. Die Ehrenamtler berieten in diesem Jahr etwa 100 Bürger zum Thema Hornissen, mussten zehn Völker umsiedeln und sechs mit Ausnahmegenehmigung abtöten.

Dass es in diesem Jahr so viele Tiere waren, „liegt unserer Einschätzung nach an dem vergangenen, durchgängig strengen Winter, wodurch die Winterruhe von Wärmeeinbrüchen ungestört war“, sagt Schmid. Ab April gab es keinen Frost mehr. So konnten Wespen und Hornissen drei bis vier Wochen früher als sonst mit dem Bau ihrer Nester beginnen.

Dass die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe stören, lästig sind und die größten Völker ausbilden, bestätigt Schmid. „Sie sind nicht gesetzlich geschützt – wie etwa die Hornisse. Allerdings dürfen sie nicht ohne vernünftigen Grund getötet werden.“

Im Allgemeinen seien Wespen harmlos – und sogar nützlich. Sie fressen beispielsweise Schädlinge im Obstgarten. „Ein Wespenvolk vertilgt etwa 500 Gramm Insekten am Tag.“ Hornissen wiederum würden Wespen jagen.

Die Hornissenberater sind ausschließlich für Hornissen zuständig. Zum Thema Wespen gab in diesem Jahr die Untere Naturschutzbehörde immer wieder Auskünfte. Man wolle aufzeigen, „dass man grundsätzlich mit Wespen und Hornissen auskommen und leben kann, wenn man bestimmte Verhaltensregeln einhält“, so Schmid.

Die Lebenszeit der Hautflügler neigt sich derzeit dem Ende zu. „Die Königinnen und Drohnen sind Ende August schon ausgeflogen.“ Der Rest des Volkes sterbe nach etwa sechs bis acht Wochen aus. Übrigens, so Schmid: „Wer am gleichen Platz kein Nest mehr haben möchte, lässt es am besten hängen, da es nicht wieder besiedelt wird.“