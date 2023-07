Bereit, es selbst zu tun: Montessori-Schule entlässt Absolventen

Abschluss-Feier

Von Ewald Scheitterer schließen

Die Montessori-Schule Bad Tölz verabschiedete neulich ihre Absolventen und würdigte dabei die besonderen Leistungen.

Bad Tölz – „Hilf mir, es selbst zu tun.“ Dieser Kernsatz der Pädagogik nach Maria Montessori dürfte allgemein bekannt sein. Doch Schulleiterin Christina Rothleitner stellte die komplette Aussage der bekannten Pädagogin in den Mittelpunkt ihrer Abschlussrede in der Tölzer Montessori-Schule. Er lautet: „Zeige mir, wie es geht. Tu es nicht für mich. Ich kann und will es alleine tun. Habe Geduld, meine Wege zu begreifen. Sie sind vielleicht länger, vielleicht brauche ich mehr Zeit, weil ich mehrere Versuche machen will. Mute mir Fehler und Anstrengung zu, denn daraus kann ich lernen.“

Absolventen hatten große Herausforderung durch Pandemie

Gerade die Jahrgänge, die jetzt ihre Prüfungen erfolgreich abgelegt haben, mussten in den Zeiten der Pandemie am längsten auf die Rückkehr in die Schule warten, fuhr die Schulleiterin fort: „Doch trotz aller Widrigkeiten haben diese Absolventen bewiesen, dass sie flexibel sind. Sie haben sich den neuen Gegebenheiten gestellt und sind daran gewachsen.“ Mit einem Augenzwinkern erinnerte sie daran, dass auch alle Pädagogen von den Abschlussschülern herausgefordert und auch ein wenig auf die Probe gestellt worden seien. Mit den besten Wünschen für ein erfülltes, glückliches und vor allem selbstbestimmtes Leben verabschiedete die Schulleitung gerührt „ihre“ Schüler. Mit einem kurzen Rückblick auf die Schulzeit verabschiedeten sich auch die Sprecher der neunten und zehnten Klassen von den Lehrern. Sie gaben zu, dass sie Letztere mit ihren Fragen manchmal zur Weißglut gebracht hätten, letztlich erkannten sie aber: „Danke, Ihr habt uns gezeigt, dass es okay ist, Fehler zu machen. Das Wichtigste dabei ist, aus den Fehlern zu lernen.“

Fünf Schüler schaffen Eins vor dem Komma

Mit einer Eins vor dem Komma bestanden haben: Svenja Jambor (Quali), Christoph Stör (Quali), Domagoj Stolnik (Quali) und Leon Hauber (Quali) sowie Ioanna Dorokhova (M10). Letztere war erst vor eineinhalb Jahren aus der Ukraine an die Tölzer Montessori-Schule gekommen und musste hier erst einmal Deutsch lernen. Diese unglaubliche Leistung wurde denn auch von den beiden Geschäftsführerinnen Annette Weber und Birgit Kobinger besonders gewürdigt. Speziell ausgezeichnet für ihre sportlichen Leistungen und ihren persönlichen Einsatz sowie besondere Leistungen im Schulleben wurden Leni Fresia, Lilli Gania, Hendrik Freitag, Felix Heyduck, Julian Schöffmann und Julian Bruno.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.