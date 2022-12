Bergen mit Demut begegnen: Viel Zuspruch beim „Alpenfilm-Festival“

Freut sich über die Begeisterung der Besucher: Sandra Freudenberg (Foto), Veranstalterin des Alpenfilm-Festivals, sowie Tom Dauer haben heuer mit dem Bildband „Hütten3“ und einer Reinhard-Karl-Monografie auch zwei Bücher herausgebracht. © RBE

Das „Alpenfilm-Festival“ begeisterte am Wochenende mit niveauvollen, bildgewaltigen Kurzfilmen im Tölzer Capitol-Kino.

Bad Tölz – Wie kann, wie darf man sich heute einem Berg nähern? „Die Kunst einen Berg zu besteigen“, um hier den Titel einen jener sechs Kurzfilme aufzugreifen, den Sandra Freudenberg für ihr „Alpenfilm-Festival“ ausgewählt hat, besteht für sie darin, dass das in Demut und mit Respekt vor der Natur geschieht. Denn es geht auch um Nachhaltigkeit: Man sollte sich die Natur nicht verfügbar machen, indem man sie touristisch aufmotzt und hinrichtet. Man sollte sich von ihrer wilden Ursprünglichkeit berühren lassen und sie immer so hinterlassen, wie man sie vorgefunden hat.

Getragen von Werten wie Freundschaft und Verantwortung, will der Neue Bergfilm das Objekt seiner Sehnsucht nicht in Besitz nehmen, sondern nur besuchen. Das machte Freudenberg ihrem Publikum beim gutbesuchten zweimaligen Gastspiel ihres Filmfestivals an diesem Wochenende im Tölzer Capitol-Kino deutlich: Der Berg ist der Hauptdarsteller und steht ewig da – und der kleine Mensch darf sich glücklich schätzen, wenn er ihm freundlich Audienz gewährt.

Außergewöhnliche alpinistische Leistungen

Sechs niveauvolle, bildgewaltige Kurzfilme voll erzählerischer Poesie und spannender Dramaturgie haben Sandra Freudenberg und Tom Dauer ausgewählt. Nur in zwei Fällen ging es dabei auch um außergewöhnliche alpinistische Leistungen: im Film „North 6“ über zwei bekannte Schweizer Top-Alpinisten, die allein mit eigener Muskelkraft sechs große Alpenwände am Stück per Rennrad, zu Fuß, mit Seil und Gleitschirm zu einem so genannten Enchainment verbinden; und in Tom Dauers Filmporträt über den bekannten Extremkletterer und Freigeist, Fotograf und Autor Reinhard Karl („Zeit zum Atmen“), der vor 40 Jahren im Himalaya verunglückt ist.

Hommage an Reinhard Karl

Tom Dauer ist ein einfühlsames Doppelporträt gelungen, in dem sich eine Künstlerin von Reinhard Karls Nachlass zu eindrücklichen Holz- und Linolschnitten inspirieren lässt. Der in Valley bei Holzkirchen ansässige Regisseur und Autor hat jetzt auch ein Buch über Reinhard Karl geschrieben. Film und Buch sind eine Hommage an den Spitzenbergsteiger und sensiblen Literaten, der es in unnachahmlicher Weise verstanden hat, das Lebensgefühl seiner (Bergsteiger-)Generation in Wörter und Bilder zu fassen. Anhand eigener Recherchen, Karls Originaltexten und Erinnerungen seiner Wegbegleiter begibt sich Tom Dauer auf eine Spurensuche in einem außergewöhnlichen, kurzen Leben voller emotionaler Tiefe und unaufgelöster Widersprüche.

120 Vorstellungen im gesamten deutschsprachigen Raum

Die Tölzerin Sandra Freudenberg hat ihr „Alpenfilm-Festival“ heuer bei 120 Vorstellungen im gesamten deutschsprachigen Raum präsentiert. „Oft hatten wir volle Säle, aber einmal sind auch nur 15 Leute gekommen, doch stets war die Begeisterung der Besucher zu spüren“, sagt sie. Denn immer ging es nicht nur um die Ästhetik der Berge, sondern immer auch darum, wie die Berge den Menschen prägen und ihn auch glücklich machen. (rbe)

