Tölz live: Entwurzelte Bäume, tote Wildtiere

Sonntag, 27. August:

16.05 Uhr: Einige Bäume im Loisachtal sind entwurzelt. Zudem wird von toten Wildtieren berichtet, unter anderem Störche.

Der Sturm riss Bäume mitsamt Wurzelballen um. © privat

15 Uhr: Im Feuerwehrhaus in Benediktbeuern informiert ein Krisenstab gerade die Presse über die aktuelle Lage. Anwesend sind Landrat Josef Niedermaier, Bürgermeister Anton Ortlieb, Kreisbrandrat Erich Zengerle sowie der Feuerwehrkommandant der Benediktbeuerer Feuerwehr.



13.43 Uhr: Von einem „enormen Ausmaß der Zerstörung“ spricht man im Kloster Benediktbeuern. Das Bild zeigt eine Detailaufnahme von der Westseite des Direktionsgebäudes. Dachschindeln lagen zentimeterhoch im Innenhof, ein Bagger war heute Vormittag im Einsatz, um sie beiseite zu schieben. Zahlreiche Helfer versuchen, die Löcher abzudecken. Es regnet in Strömen. Die Dächer von Basilika, Anastasiakapelle und über dem Barocksaal haben Priorität für die Notsicherung.

Zerstörte Fenster im Arkadenhof des Klosters Benediktbeuern. © Birk / Salesianer Don Boscos

12.38 Uhr: Schlimm sieht es auch am Alpenbad in Arzbach aus. „Nach einem schönen Badetag waren glücklicherweise schon keine Besucher mehr im Bad, als das Gewitter aufzog“, sagt Gitte Pirchmoser. „Wir konnten einige Dinge noch wetterfest machen, doch dann ging es ziemlich schnell und mit einer für mich bisher nicht bekannten Stärke los. Jetzt bin ich froh über die freiwilligen Helfer.“ (dh)

Auch am Schwimmbad in Arzbach laufen die Aufräumarbeiten. © Demmel

12 Uhr: So sieht es derzeit an der Schule in Benediktbeuern aus.

Verwüstet: Die Schule Benediktbeuern. © Pröhl

11.16 Uhr: Neben dem Kloster wurde auch das Zentrum für Umwelt und Kultur (ZUK) massiv beschädigt. Wie die Leitung mitteilt, bleibt das ZUK bis 3. September für Gäste und Veranstaltungen geschlossen. Eine Verlängerung wird nicht ausgeschlossen. Das Gelände wird für Besucher gesperrt.

Auch die Benediktbeurer Basilika wurde bei dem schweren Unwetter beschädigt. © Ahn-Tauchnitz

10.50 Uhr: Auch die Schule ist massiv betroffen. Ein regulärer Schulbeginn in zwei Wochen wird in den Klassenzimmern nicht möglich sein. „Wir haben Container bestellt“, sagt Rathaus-Geschäftsführer Michael Herrmann.

10.15 Uhr: Am Sonntagmorgen werden immer mehr Schäden des verheerenden Hagelunwetters deutlich. Getroffen hat es auch die Benediktbeurer Basilika. Zu sehen sind Schäden am Dach. Auch sehr viele andere Hausdächer in Benediktbeuern sind beschädigt. Die Gemeinde bittet darum, dass sich Zimmerer, Dachdecker, Glaser und andere Handwerker melden. Die Hotline hat die Nummer 08857/691334, Mail: stadler@benediktbeuern.de

8.28 Uhr: Nach dem Hagelunwetter öffnen an diesem Sonntag das Raiffeisen Bau- und Warencenter in Lenggries und BayWa-Baustoffe in Bad Tölz. Noch bis 12 Uhr können Betroffene dort einkaufen.

