Besserer Informationsaustausch

Bad Tölz – Zwei Monate nach Amtsantritt hat der neue Bürgermeister Ingo Mehner im Tölzer Rathaus umstrukturiert. Zwei Stabsstellen Wirtschaft (Sandra Kern) und Kommunikation (Birte Otterbach) wurden geschaffen. Die Wirtschaft wurde aus dem Referat Tourismus ausgegliedert, und die IT aufgewertet.

Zwei Stabsstellen, die direkt beim Bürgermeister angesiedelt sind: klingt wichtig. Was ist anders als vorher? In einem Rathaus sollte der direkte Info-Austausch doch auch so problemlos möglich sein?

Der Austausch sollte zwischen allen Beteiligten im Haus gut funktionieren. Mir ist aber wichtig, dass das Organigramm die tatsächlichen Gegebenheiten wiedergibt. Kommunikation und Wirtschaftsförderung sind zentrale Anliegen für mich. Es hat sich in den zwei Monaten herausgestellt, dass der Austausch zu diesen Themen so intensiv und direkt ist, dass das auch im Organigramm sichtbar werden sollte.

Aus Referat 2 – künftig Tourismus und Kultur – wird die Wirtschaftsförderung herausgelöst. Was ist der Hintergrund?

Das Referat 2 hat noch deutlich mehr Aufgaben, als „nur“ Tourismus. In einem großen Referat gibt es viele Aufgaben nebeneinander. Durch das Herauslösen können sich Tourismus und Wirtschaftsförderung noch besser entwickeln. Im Übrigen möchte ich die Schnittstellen der Wirtschaftsförderung zu allen Referaten und Themengebieten stärken. Da ist eine Verortung im Rathaus der richtige Weg. Die Wirtschaftsförderung hat Bezug zum Tourismus, zum Bauen, zu den Finanzen und noch zu vielem weiteren mehr. Wir haben in Tölz eine breit gefächerte Wirtschaft, die ich weiter stärken möchte.

Die IT wird aufgewertet und dem Referat 1 zugeordnet. Statt technisch sehen Sie die IT eher organisatorisch? Erklären Sie das bitte.

Es geht es mir nicht um Aufwertung. Aus meinem früheren beruflichen Umfeld kenne ich es so, dass die Entwicklung der IT von vielen organisatorischen Fragen abhängt: Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie können wir gewinnbringend digitalisieren? Wie wollen wir künftig intern und extern kommunizieren? Auch hier sind viele Stellen im Rathaus beteiligt, aber im Referat laufen viele dieser Themen zusammen, weshalb ich hier auf die stärksten Impulse hoffe.