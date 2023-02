Besuch am Brauneck: Hubert Aiwanger macht sich für bayerische Skigebiete stark

Von: Felicitas Bogner

Antonia Asenstorfer empfing auf dem Brauneck Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Birgit Priesnitz, Geschäftsführerin Verband deutscher Seilbahnen und Schlepplifte. © arndt pröhl

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger besuchte am Donnerstag die Brauneck-Bergbahn und sprach sich dabei deutlich für Beschneiung aus.

Lenggries – Man kann nicht klar sagen, wer da verdutzter dreinblickte. War es Hubert Aiwanger (Freie Wähler), als einige Skifahrer in Clowns- und Kuhkostümen die Pisten vom Brauneck an ihm vorbei runter sausten oder war es manch ein Wintersportler, als er beim Aussteigen aus dem Ahornsessellift plötzlich von Bayerns Wirtschafts- und Tourismusminister mit einem kumpelhaften „Servus“ begrüßt wurde.

Brauneck-Chefin Asenstorfer: Faschingsferien für Skigebiete sehr wichtig

Um sich zu Beginn der Faschingsferien ein Bild von der Lage der bayerischen Skigebiete zu machen, besuchte Hubert Aiwanger am Donnerstagnachmittag bei Kaiserwetter das Brauneck. Dabei erkundigte er sich bei Antonia Asenstorfer, Geschäftsführerin Brauneck- und Wallbergbahnen, wie der Winter vor Ort bisher verlaufen ist. Asenstorfer sprach von einem starken Start in die Saison Mitte Dezember, allerdings auch von einer überdurchschnittlich langen Tauwetterphase nach Weihnachten. Aktuell habe man „Traumverhältnisse“ und starte guter Dinge in die „für uns als Skigebiet sehr wichtigen“ Ferien.

Hier pflichtete ihr Harald Gmeiner vom Tourismus Verband Oberbayern zu. „Der Winter- und Skitourismus ist für Landkreise wie Bad Tölz, Miesbach oder Garmisch-Partenkirchen von immenser Bedeutung.“ Er erklärte: „Ein Skitourist lässt wesentlich mehr Geld in der Region als ein Wanderer im Sommer. Die Einnahmen aus dem Wintersport sind extrem bedeutend.“ Der Besuch des Bayerischen Wirtschaftsministers sei von großer Wichtigkeit. „Hubert Aiwanger gehört zu den Politikern, die sich in der Debatte um Skigebiete und künstliche Beschneidung für uns stark machen“, sagte er gegenüber unserer Zeitung.

Hubert Aiwanger zu Besuch in Lenggries „Guad, fang ich morgen einen 520-Euro-Job hier an“

Das tat der Minister auch. Doch davor ließ er sich eine kleine Fahrt mit der Pistenraupe der Marke „PistenBully 600“ nicht nehmen. „Guad, fang ich morgen einen 520-Euro-Job hier an“, scherzte er. Dann führte Asenstorfer dem Minister das Schneehöhen-Messgeräte vor. Die Satelliten-Technik erfasst die Schneehöhe unter der Raupe und ermöglicht es dem Fahrer, den Schnee dorthin zu verschieben, wo er gebraucht wird. Das führe nicht nur zu mehr Produktivität, sondern schone parallel die Ressourcen und Umwelt.

„Jeder der gegen Beschneiung in unseren bayerischen Skigebieten ist, der hat keine Ahnung oder will nur Stimmung machen“, sagte Aiwanger. Der oft als negativ aufgeführte Energieaufwand in Skigebieten stehe in keiner Relation zu anderen Urlaubs- und Freizeitaktivitäten. „Es ist doch besser, wenn die Menschen aus der Stadt in die heimischen Berge kommen und hier Urlaub machen, als sich in ein Flugzeug zu setzen“, meinte er. Auch müsse man bedenken, dass mehr Energie verbraucht

Beschneiung in Zeiten des Klimawandel? „Ideologische Scheindebatte“

Die Diskussion über die negativen Auswirkungen auf die Umwelt durch die Produktion von Kunstschnee bezeichnete Aiwanger als ideologische Scheindebatte. „Wo wir in 20 Jahren stehen, wissen wir jetzt noch nicht. Aber zu diesem Zeitpunkt ist die Beschneiung der Skigebiete wie hier am Brauneck sinnhaft, bewährt und verantwortbar.“ Im Gegenzug wäre es laut dem Minister mit Blick auf die Tourismusregionen absolut „verantwortungslos“ nicht zu beschneien. Die anwesenden Mitarbeiter der Brauneckbergbahn sowie der ehemalige Chef Peter Lorenz und Birgit Priesnitz, Geschäftsführerin Verband deutscher Seilbahnen und Schlepplifte nickten an dieser Stelle zustimmend. Daher werde der Freistaat, so Aiwanger, auch weiterhin die Seilbahnprogramme wie gehabt aufrechterhalten, versprach der Wirtschaftsminister. Konkret bedeute das, zehn Millionen jährlich in die Modernisierung der bayerischen Seilbahnen zu investieren.

