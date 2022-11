Bad Tölz: Polizei warnt vor Betrugsmasche der angeblich taubstummen Spendensammler

Von: Andreas Steppan

In der Tölzer Marktstraße war ein betrügerischer Spendensammler unterwegs. (Archivfoto) © Andreas Steppan

Einem angeblich taubstummen Mann spendeten zwei Frauen in Bad Tölz 30 Euro - doch dann kamen ihnen Zweifel. Zu Recht, wie die Polizei klarstellt.

Bad Tölz - Er gab vor, taubstumm zu sein, und bat um Spenden. Doch bei dem Mann, der am Donnerstag in der Tölzer Marktstraße unterwegs war, handelte es sich laut Polizei um einen Betrüger. Die Beamten warnen vor dieser oft beobachteten Masche.

Wolfratshauserinnen geben Geld für Taubstumme

Laut Polizei erstatteten am Donnerstag zwei Frauen Anzeige. Der Unbekannte hatte die beiden Wolfratshauserinnen gegen 15.55 Uhr angesprochen und vorgegeben, für Taubstumme zu sammeln. Sie gaben ihm 30 Euro – doch dann überkamen sie doch Zweifel, und sie wollten den Sammelausweis des Mannes sehen.

Daraufhin ergriff der 1,80 Meter große, etwa 30 Jahre alte Mann die Flucht. Die Frauen folgten ihm und beobachteten, wie er sich schließlich auf dem Parkplatz Kolbergarten mit einer Frau traf, sich ganz normal mit ihr unterhielt und mit einem silberfarbenen Audi A4 mit Pfarrkirchner Kennzeichen (PAN) davonfuhr. Die Geschädigten notierten das Kennzeichen.

Die Polizei stellte fest, dass der rumänische Halter des Pkw bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten war. Weitere Ermittlungen folgen.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dieser Betrugsmasche: „Es handelt sich in der Regel um reisende Tatverdächtige, die sich auf belebten Plätzen oder vor Supermärkten als taubstumm ausgeben und Geld erbetteln. Die Betrüger sind oftmals aggressiv und bedienen sich auch gerne selbst aus den Geldbörsen der Bürger.“ Daher ist laut Polizei äußerste Vorsicht geboten. Keinesfalls sollten Geldbeutel oder Handtaschen in direktem Umfeld der „Bettler“ geöffnet werden. Im Verdachtsfall sollte unbedingt die Polizei unter 110 verständigt werden.

