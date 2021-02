Betrunken auf dem Krankenfahrstuhl: Richter gibt Wiederholungstäter „letzte Chance“

Es war nicht das erste Mal, dass ein Rentner betrunken mit seinem Krankenfahrstuhl unterwegs war. Tatsächlich stand der Mann unter einer offenen Bewährung, als er erneut erwischt wurde.

Bad Tölz-Wolfratshausen - Weil er in betrunkenem Zustand mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl einen Fußgänger angefahren hatte, war ein Rentner (66) voriges Jahr nicht nur zu einer Haftstrafe von einem halben Jahr auf Bewährung verurteilt, sondern auch mit einem sechsmonatigen Fahrverbot belegt worden. Kurz vor Ablauf dieser Frist wurde der Mann aus einer Gemeinde im Isarwinkel Anfang November vorigen Jahres erneut mit seinem Gefährt erwischt.

Mit 1,27 Promille war er zudem auch dieses Mal ordentlich alkoholisiert. Nun musste er sich wegen fahrlässiger Trunkenheit in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis vor dem Amtsrichter verantworten. Er kam mit einem blauen Auge in Form einer weiteren Bewährungsstrafe davon.

Verteidiger sieht den Angeklagten auf einem guten Weg

In der Verhandlung räumte der Rentner den Sachverhalt unumwunden ein. Er habe sich an jenem Tag Mitte November vorigen Jahres in Tölz mit ein paar Kumpels getroffen und ein bisschen was getrunken. „Ein Bier und zwei, drei Schnäpse – so Zündkerzen halt“, erzählte der Mann und deute dem Richter mit Daumen und Zeigefinger die Größe der Schnapsfläschchen an.

Da er nach seiner letzten Verurteilung im Mai 2020 zur Tatzeit unter offener Bewährung stand, drohte nun das Gefängnis. Jedenfalls beantragte die Staatsanwältin eine Haftstrafe von vier Monaten, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Anders als die Anklagevertreterin sah Rechtsanwalt Arnulf Kowalski seinen Mandanten jedoch auf einem guten Weg. Seit einigen Wochen lebe der Mann abstinent, das Elektromobil sei verkauft, so sei „eine Gefährdung anderer nahezu ausgeschlossen“. In der Gesamtbetrachtung sei deshalb „noch einmal eine Bewährung möglich“.

„Sie bekommen noch mal eine Chance, aber an diesem Gericht ist es die letzte“

Die Verteidigung habe die besseren Argumente vorgebracht, begründete Richter Helmut Berger wenig später, warum er den Rentner zu einer weiteren Bewährungsstrafe von sechs Monaten verurteilte. „Sie bekommen noch mal eine Chance, aber an diesem Gericht ist es die letzte“, betonte der Richter. Zudem verhängte er ein Fahrverbot von ebenfalls sechs Monaten als „Besinnungsstrafe“. Der Angeklagte nahm das Urteil an, die Staatsanwältin verzichtete ebenfalls auf Rechtsmittel.

