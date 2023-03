Betrunken den Kumpanen ohne Führerschein fahren lassen

Von: Sabine Schörner

Da es aus dem Auto nach Alkohol roch, wurde bei beiden Männern auch ein Atemalkoholtest durchgeführt. © Roland Weihrauch/dpa

Zwei Männer fielen am Freitag am Verkehrsübungsplatz an der Tölzer Eichmühle der Polizei ins Auge. Die Beamten kamen dem Duo rasch auf die Schliche.

Bad Tölz - Gleich mehrerer Vergehen haben sich zwei Tölzer, 33 und 22 Jahre alt, schuldig gemacht. Eine zivile Streife der Polizei beobachtete laut Pressebericht am Freitag gegen 18.20 Uhr an der Eichmühlstraße, wie die beiden Männer mit einem Pkw nahe des Freibads Eichmühle offenbar Fahrübungen machten. Als der 33-jährige Fahrer und der 22-jährige Beifahrer die Plätze tauschten, wurde das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Wie sich herausstellte, war der 22-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da es aus dem Auto nach Alkohol roch, wurde bei beiden Männern ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab bei dem 33-Jährigen über 1,1 Promille, bei dem 22-Jährigen über 0,5 Promille. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Den 33-jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen des Ermächtigens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. Gegen den 22-jährigen wurde Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet. Des Weiteren erwartet ihn wegen Überschreiten der 0.5 Promille-Grenze ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit Bußgeld und Fahrverbot.

