Betrunken im voll besetzten Auto unterwegs

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in der Tölzer Innenstadt einen betrunkenen Audi-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Das Schlimme daran: Sein Auto war voll besetzt. Sogar im Kofferraum saß ein Beifahrer.

Bad Tölz - Der Polizeistreife fiel gegen 2.30 Uhr ein Audi auf, der ziemlich zügig von der Lenggrieser Straße über die Isarbrücke in Richtung Königsdorfer Straße unterwegs war. In der Angerstraße hielt die Streife den Audi an. Die Beamten staunten erst einmal. Denn der Audi A3 war buchstäblich voll besetzt. Einer der vier Mitfahrer hatte sich sogar in den Laderaum hinter der Rückbank gequetscht. Der offensichtlich angetrunkene Fahrer absolvierte einen Alkoholtest, der einen Wert von über 1,1 Promille ergab. Der Führerschein des Tölzers (25) wurde sichergestellt.

chs