Betrunkener greift Tölzer an: Schlag ins Genick

Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Angabe von falschen Personalien kommen auf einen Tölzer (28) zu.

Bad Tölz - Der Mann hatte am Freitag gegen 6.20 Uhr einen 25-Jährigen angegriffen. Laut Polizei war dieser in der Brauneckstraße auf dem Weg zu seiner Garage, um mit dem Auto in die Arbeit zu fahren. Unvermittelt befand sich plötzlich der stark alkoholisierter 28-Jährige (Alkoholtest: rund 2,4 Promille) hinter ihm und hinderte ihn daran, in seinen Wagen einzusteigen. Anschließend schlug er dem 25-jährigen Tölzer mit der Hand völlig grundlos ins Genick.

Den herbeigerufenen Polizisten nannte der Täter falsche Personalien. Also nahmen ihn Beamten mit auf die Inspektion. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Betrunkene kurz zuvor an einer Tankstelle in eine Streitigkeit mit Sachbeschädigung verwickelt war.

Der 28-Jährige musste von seiner Mutter abgeholt und nach Hause gebracht werden.

