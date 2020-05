Betrunkener Rollstuhlfahrer fährt Frau um: Jetzt muss er auf das Gefährt verzichten

Betrunken war ein Isarwinkler mit seinem E-Krankenfahrstuhl auf dem Tölzer Christkindlmarkt unterwegs und fuhr dabei eine Frau um. Nun stand der Mann vor Gericht.

Bad Tölz– Deutlich zu viele Glühwein mit Schuss hatte ein Isarwinkler bei seinem Besuch auf dem Tölzer Christkindlmarkt erwischt. Mit rund einem Promille Alkohol im Blut, einer Frau auf dem Schoß und laut johlend steuerte der Mann mit seinem Elektro-Rollstuhl die Marktstraße abwärts – und fuhr dabei eine Passantin um. Nun verurteilte das Amtsgericht Wolfratshausen den gelernten Bauarbeiter zu sechs Monaten Gefängnis auf Bewährung. Zudem wurde dem 65-Jährigen für sechs Monate verboten, Kraftfahrzeuge auf öffentlichen Straßen zu führen. Das gilt auch für seinen E-Rollstuhl.

„Die Frau ist allein umgefallen“, sagt der Angeklagte

Der Angeklagte, für den strafrechtlich gesehen 2019 mit drei Verurteilungen binnen kürzester Zeit ein hartes Jahr war, bestritt die Vorwürfe. „Ich habe die Frau nicht umgefahren. Sie ist allein umgefallen“, beteuerte der Isarwinkler, der vor Gericht am Stock gehend erschienen war. Immerhin räumte er ein, „Platz frei!“ gebrüllt zu haben, als er seinen Krankenfahrstuhl mit einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Kilometern pro Stunde an den Standln vorbeisteuerte. Mindestens drei Glühwein mit Rum habe er zuvor getrunken. „Wie fühlt man sich da?“, fragte neugierig der Richter. „Nicht mehr nüchtern“, entgegnete der Beschuldigte. „Wie merkt man das?“, bohrte der Richter nach. „Weil man dann so einen Blödsinn macht“, knurrte der Angeklagte und beteuerte im selben Atemzug: „Seit zwei Monaten trinke ich nichts mehr.“

Opfer trägt Prellungen davon

Die Geschädigte hatte klarere Erinnerungen an den Vorfall, der sich am 13. Dezember gegen 16.15 Uhr ereignet hatte. Sie habe Rufe gehört, „Achtung, weg!“, erzählte die Tölzerin (47). „Dann war’s auch schon passiert. Er fuhr mir mit voller Wucht von hinten rein.“ Beim Sturz zog sich die Frau Prellungen am Oberschenkel und an der Hüfte zu. Der Rollstuhlfahrer war zwar weitergefahren, die Polizei hatte ihn jedoch schnell gefasst.

Bei einer wenig später erfolgten Blutentnahme hatte der Beschuldigte noch gut ein Promille Alkohol im Blut. „Er war zum Führen seines Krankenfahrstuhls nicht mehr in der Lage“, stellte Richter Helmut Berger nüchtern fest. Er sprach den Gaißacher „schuldig der fahrlässigen Gefährdung des Straßenverkehrs, der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort“ und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten, die er jedoch zur Bewährung aussetzte.

Sechs Monate keine Spazierfahrten mit dem E-Krankenfahrstuhl

Außerdem muss der Verurteilte sechs Monate lang auf Spazierfahrten mit seinem Scooter verzichten. Zumindest in dem Punkt ist er günstig davongekommen: Die Staatsanwältin hatte eine Sperre von 22 Monaten beantragt.

