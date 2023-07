„Wir merken, was für eine große Lücke sie hinterlässt“: Große Trauer um Yvette Katzer-Gruber (†)

Immer aktiv: So bleibt Yvette Katzer-Gruber (†) in Erinnerung. © Martina Probst-Hoch

Im Alter von nur 58 Jahren ist die bekannte Trainerin und Sportphysiotherapeutin Yvette Katzer-Gruber gestorben. In Tölz wurde für sie ein riesiges Herz aus Blütenblättern gelegt.

Bad Tölz/Waakirchen – „Mein Leben ist in Bewegung“: Unter dieser Überschrift stellte sich die Sport- und Gymnastiklehrerin Yvette Katzer-Gruber auf ihrer Internetseite vor. Umso schwerer ist es für viele Menschen zu begreifen, dass dieses bewegte Leben vorzeitig zum Stillstand gekommen ist. Die Waakirchnerin starb am 17. Juni unerwartet im Alter von nur 58 Jahren.

Wie viel Yvette Katzer-Gruber ihren Weggefährten, Kunden und Patienten bedeutete, zeigte sich bei einer spontanen Trauerfeier in Bad Tölz. An einem ihrer Lieblings-Yogaplätze unter freiem Himmel kamen um die 250 Menschen zusammen, legten für die Verstorbene ein riesiges Herz aus Blütenblättern auf dem Boden aus. Die Beerdigung wird auf Wunsch der Verstorbenen im engsten Kreis in Form einer Waldbestattung abgehalten – mitten in der Natur, die ihr so viel bedeutete.

Yvette Katzer-Gruber gestorben: „Sie hinterlässt eine große Lücke“

In Bad Tölz und Umgebung war Yvette Katzer-Gruber vor allem als freiberufliche Trainerin im Gymnastikstudio G’sund bekannt. Auch im Sportpark Holzkirchen war sie aktiv sowie individuell als Personal-Trainerin und als Ausbilderin.

„Wir merken, was für eine große Lücke sie hinterlässt“, sagt Martina Probst-Hoch, die Inhaberin des „G’sund“. „Es war ihr ein Herzensanliegen, den Alltag der Menschen gesünder und leichter zu gestalten. 1000 Prozent für ihre Kunden zu geben, war ihr gerade gut genug.“ Yvette Katzer-Gruber habe sich innerhalb kürzester Zeit auf die Bedürfnisse eines Menschen einstellen können und Vertrauen aufgebaut. So habe sie etwa Burnout-Betroffenen geholfen, den Weg zurück ins Leben zu finden, und sei gerade auch in der Corona-Zeit vielen eine große Stütze gewesen. Bei der Trauerfeier hätten sich Menschen zwischen 18 und 95 Jahren von ihr verabschiedet.

Schon als Jugendliche für Bewegung begeistert

Dass sie Körper und Seele als Ganzes betrachtete, liest sich deutlich aus Yvette Katzer-Grubers Selbstbeschreibung auf der Homepage heraus. Demzufolge begann sie mit 16 Jahren in München ihre Ausbildung zur Sport- und Gymnastiklehrerin. Schon neben der Schule unterrichtete sie Aerobic im Fitnessstudio, arbeitete als Fitnesstrainerin und trainierte aktiv Bodybuilding für den Wettkampf.

Einige Jahre später machte Yvette Katzer-Gruber eine Ausbildung zur Sportphysiotherapeutin, war danach unter anderem im Therapiezentrum Holzkirchen, der Buchbergklinik in Bad Tölz und der Privatklinik Dohrn in Bad Wiessee tätig. Die Arbeit mit erkrankten, schwer verletzten und sterbenden Menschen habe ihr „Weltbild in punkto Fitness und Körperwahn ordentlich zurechtgerückt“, schrieb sie.

Nahtoderfahrung 2015 veränderte ihr Leben

Mit zahlreichen Aus- und Weiterbildungen, etwa in QiGong, Yoga, Yoga-Therapie, Fußanalytik oder Pilates, erweiterte die Trainerin ihr Spektrum kontinuierlich und richtete ihre Arbeit immer wieder neu aus. Zuletzt spezialisierte sie sich zunehmend auf die Behandlung von körperlichen und psychischen Problemen, unterstützte die Fähigkeit zur Selbsthilfe.

Als einschneidende Erfahrung schilderte die verheiratete Waakirchnerin auf ihrer Homepage einen plötzlichen Herzstillstand im Jahr 2015. Nach dieser Nahtoderfahrung genoss sie – zum Beispiel auf langen Spaziergängen mit Hund Arthos – umso intensiver „die Schönheit des Augenblicks“.

