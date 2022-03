Bewegung ist der Schlüssel: Tipps von Gabi Fastner für den Büroalltag

Mobilisation der Schultergelenke und des Schultergürtels: Sitzen Sie aufrecht und kreisen Sie im Wechsel die rechte und linke Schulter zurück. Je Schulter zehn bis fünfzehn Wiederholungen ausführen. © Fastner

Für viele Menschen sind Rückenschmerzen fast alltäglich. Doch dagegen kann man etwas unternehmen. Anlässlich des Tags der Rückengesundheit am 15. März stellt Gymnastiklehrerin Gabi Fastner aus Bad Tölz Tipps und Übungen für einen gesunden Rücken vor.

Bad Tölz – „Rückenschmerzen können viele Auslöser haben“, weiß Gabi Fastner. So können beispielsweise Bewegungsmangel durch zu langes Sitzen, aber auch einseitige Belastungen die Ursache sein. Auch die „fehlende Beweglichkeit“ der Wirbelsäule, der Schulter- und Hüftgelenke können zu Schmerzen und Verspannungen im Rücken führen, sagt Fastner.

Dehnung der Brustmuskulatur: Sitzen Sie aufrecht und halten Sie sich an der Lehne oder der Sitzfläche des Stuhles fest. Das Brustbein nach vorne schieben. Diese Position zwanzig bis dreißig Sekunden lang halten. © Fastner

Der Ursprung des Rückenleidens kann auch in ganz anderen Körperbereichen liegen. „Stimmt beispielsweise die Fußstatik nicht, wirkt sich das auf den gesamten Körper aus“, erklärt die Gymnastiklehrerin. Deshalb sei es wichtig, alle Körperbereiche in die Übungen mit einzubeziehen. „Man muss den Körper als Einheit betrachten.“

Entspannung des Rückens: Sitzen Sie aufrecht auf dem Stuhl. Nun beide Unterarme auf den Oberschenkeln ablegen. Den Oberkörper nach vorne hängen lassen. Diese Position so lange halten, wie Sie möchten. © Fastner

Training in den Alltag integrieren

Die sechs hier aufgeführten Übungen sollen helfen, die Rückengesundheit zu verbessern, um so Schmerzen vorzubeugen oder kurzfristig zu lindern. Ihr Tipp: „Integrieren Sie das Training ihrer Rückenmuskulatur in den Alltag.“ So lässt sich zum Beispiel ein Balance-Training beim Zähneputzen oder in einer Warteschlange an der Kasse durchführen. Dazu einfach auf einem Bein stehen und nach kurzer Zeit die Seite wechseln. So werden die Rumpfstabilisatoren trainiert, erklärt Fastner. Die tiefliegende Rumpfmuskulatur hält den Körper aufrecht und verleiht ihm Stabilität „vergleichbar mit einem Korsett“.

Mobilisation der Brust- und Halswirbelsäule: Sitzen Sie aufrecht und drehen Sie den Oberkörper einmal nach rechts, dann nach links. Etwa für zwanzig bis dreißig Sekunden halten. Je Seite acht bis zehn mal wiederholen. © Fastner

Sinnvoll: Sitzen auf einem großen Gymnastikball

Außerdem empfiehlt sie, sich zwischendurch für eine halbe Stunde auf einen Gymnastikball zu setzen. „Der labile Untergrund trainiert die tief liegende Rückenmuskulatur“, erklärt Fastner. Dadurch, dass man immer wieder ausgleichende Bewegungen durchführen muss, werde die Muskulatur permanent aktiviert.

Durchblutung der Muskulatur, Verbesserung der Körperwahrnehmung: Strecken und räkeln Sie sich in alle möglichen Richtungen. Einmal mit den Handflächen, ein anderes Mal mit den Fäusten nach außen zeigend. © Fastner

Häufig sind Rückenschmerzen auf die Wirbelsäule zurückzuführen, heißt es in einer Pressemitteilung der Asklepios-Stadtklinik Bad Tölz. In den meisten Fällen seien die Beschwerden harmlos. Helfen können Übungen für eine stabile Haltung, körperliche Bewegung und regelmäßige Auszeiten, insbesondere, wenn die Betroffenen den ganzen Tag am Bildschirm arbeiten. Rückenschmerzen können aber auch ernsthafte medizinische Ursachen haben. So sind Taubheitsgefühle, Lähmungserscheinungen oder ein Kribbeln Anzeichen, dass möglicherweise Nerven betroffen sind. Auch Verformungen der Wirbelsäule oder Entzündungen des Muskel- oder Bindegewebes können ursächlich für die Beschwerden sein, wobei die Bandbreite vom Hexenschuss bis hin zum Bandscheibenvorfall reichen kann.

Dehnung des Hüftbeugers und der Oberschenkelvorderseite: Sitzen Sie aufrecht auf der einen Hälfte des Stuhles. Nun ein Bein zurückstellen, das Gesäß anspannen. Diese Position zwanzig bis dreißig Sekunden je Seite halten. © Fastner

Regelmäßig die Sitzposition auf dem Stuhl wechseln

Generell ist Bewegung, so heißt es in der Mitteilung der Klinik weiter, der Schlüssel, um Rückenschmerzen zu vermeiden. Denn der Großteil der Beschwerden sei auf mangelnde Bewegung zurückzuführen. Daher raten die Ärzte, so wenig wie möglich zu sitzen. Wer aufgrund seiner Arbeit am Schreibtisch nicht darum herumkommt, sollte wenigstens jede Stunde aufstehen und sich fünf Minuten bewegen. Außerdem gilt es, darauf zu achten, aufrecht zu sitzen und die Sitzposition regelmäßig zu wechseln. Die Vermeidung von Stress kann ebenfalls dabei helfen, Verspannungen und Rückenschmerzen zu vermeiden. (Franziska Selter)

