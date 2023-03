Bewerbung im Schnellverfahren beim Job-Speed-Dating in Bad Tölz

Mit Bewerbern direkt ins Gespräch kommen: Diese Gelegenheit nutzten die Kindergärten Bichl und Benediktbeuern beim Job-Speed-Dating im Landratsamt Bad Tölz. © fs

Kindergärten aus der Region nutzen Job-Speed-Dating im Landratsamt Bad Tölz die Möglichkeit neue Mitarbeiter zu gewinnen. Es stellten sich einige Menschen vor, die sich beruflich neu orienteiren wollen.

Bad Tölz – Potenzielle Bewerber und Arbeitgeber im Bereich Kinderpflege zusammenzubringen und so die Personalnot zu bekämpfen: Das war das Ziel des Job-Speed-Datings am Dienstag im Landratsamt. Insgesamt zwölf Kindergärten und andere Einrichtungen aus der Region stellten sich bei der von Kolping-Bildungswerk, Jobcenter sowie Arbeitsagentur organisierten Veranstaltung vor. Das Angebot richte sich primär an Personen, die sich beruflich neuorientieren und weiterbilden wollen, sagte Monica Schuster-Horwarth, stellvertretende Leiterin des Jobcenters Bad Tölz.. „Viele der Bewerber befinden sich gerade im Leistungsbezug.“ Das Format helfe ihnen, in einem neuen Berufsfeld und im lokalen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Feste Zeitintervalle, nach denen die Bewerber den Gesprächspartner wechseln, gebe es nicht, erklärte Verena Kirst den Ablauf. Sie ist Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt im Jobcenter. „Wir wollen einen lockeren Austausch ermöglichen.“ Ein Blick in den Saal zeigte, dass das Format gut angenommen wurde – auch von Arbeitgeberseite: Einige Gemeinden als Kita-Träger hatten sich kurzfristig noch angemeldet. „Das zeigt den akuten Personalbedarf“, sagte Kirst.

Gute Chance, sich vorzustellen

„Immer wenn man denkt, man hat genug, fehlt wieder Personal“, beklagte Martina Schmid, Leiterin der KiTa Zauberapfel in Greiling. Hinzu komme die geplante Kindergartenerweiterung. Man sei in der Betreuung immer hart an der Grenze, so Schmid. „Wir wollen die Kinder nicht einfach nur unterbringen, sondern hochwertige pädagogische Arbeit leisten“, stellt die Leiterin klar. Das sei aber nur mit ausgebildeten Arbeitskräften möglich.

Die Chance, sich vorzustellen, nutzte Alexandra Giubegan. Sie hat zuvor als Rezeptionistin gearbeitet, sich aber entschieden, beruflich in eine andere Richtung zu gehen. „Mit den bisherigen Dienstzeiten hatte ich viel zu wenig Zeit für meinen Sohn“, berichtete die Bewerberin. Außerdem möchte sie gerne mit Kindern arbeiten. Auch Bianca C. aus Lenggries hat das Angebot der Arbeitsagentur wahrgenommen. Die gebürtige Italienerin, die wieder als Künstlerin und Maskenbildnerin tätig sein möchte, würde in den Kitas gerne Workshops für Kinder anbieten.

„Das Speed-Dating ist eine super Sache“

Die Kindertageseinrichtung Bichl ist laut Leiterin Katherina Stallwanger immer wieder auf der Suche nach geeigneten Mitarbeitern. Das Speed-Dating biete eine gute Gelegenheit, Bewerber im Gespräch kennenzulernen. „Der erste Eindruck spielt einfach eine Rolle“, ergänzte die stellvertretende Leiterin Christiane Konrad.

Als Weiterbildungsträger war die Kolping-Bildungsagentur Bad Tölz vertreten. „Wir bereiten auf die Prüfung an einer externen Berufsschule für Kinderpflege vor“, erklärte Standortleiterin Kathrin Winkler. Theoretischer Unterricht finde unter anderem in Bad Tölz statt. Praktische Erfahrungen sammle man während eines 800-stündigen Praktikums. „Das Speed-Dating ist eine super Sache“, befand Astrid Schlegel, Regionalleiterin des Integrationsfachdienstes. Sie informierte, wie Menschen mit Behinderung am Arbeitsmarkt teilhaben können. „Das Format eignet sich gut, um sich sowohl mit Arbeitgebern als auch Bewerbern zu vernetzen.“ (fs)

