Bewuchs an der B472 wird entfernt: Weniger Gras, mehr Sicherheit

Auf einigen Straßen im südlichen Landkreis wird gearbeitet, auf anderen stehen Sperrungen bevor. An der B472 zwischen Bad Tölz und Bad Heilbrunn wird mittels einer Wanderbaustelle der Bewuchs entfernt.

Bad Heilbrunn/Bad Tölz – Der eine oder andere mag sich über die Wanderbaustelle an der Bundesstraße 472 zwischen Bad Heilbrunn und Bad Tölz gewundert haben. Systematisch wurden hier die Randstreifen komplett von den Grassoden befreit. Unter anderem diene das der Sicherheit der Autofahrer, erklärt Martin Herda, Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt Weilheim, auf Anfrage.

Bankett soll die Möglichkeit geben, einen Fahrfehler zu korrigieren

Denn die Bankette, die eine Breite von jeweils 1,50 Meter aufweisen, sollten befahrbar sein. „Wenn jemand von der Fahrbahn abkommt, sollte er auf dem Bankett die Möglichkeit haben, den Fehler zu korrigieren“, so Herda. Um das zu ermöglichen, sei das Gras entfernt, der aufgewühlte Boden mittels Rüttelplatte wieder verdichtet worden.

Zu hoher Bewuchs behindert auch die Straßenentwässerung

Die Maßnahme sorge auch dafür, dass die Straßenentwässerung funktioniert. Oberflächenwasser läuft nämlich über die Bankette. „Wenn die zu weit zuwachsen, fließt das Wasser nicht richtig ab“, so Herda.

Unterdessen schreiten an der Abfahrt Tölz-West die Arbeiten für die neue Einfädelspur voran. Wer von der Benediktbeurer Straße künftig Richtung Tölz auf die B472 fahren will, biegt bald nicht mehr links ab. Stattdessen unterquert der die Bundesstraße und fährt dann auf der neuen Einfädelspur in den fließenden Verkehr ein. So soll diese Stelle, an der sich immer wieder schwere und tödliche Unfälle ereignet hatten, entschärft werden.

Vollsperrung der Quellenstraße an insgesamt sechs Tagen

Vom 5. bis 8. August (vier Tage) und vom 17. bis 18. August (zwei Tage) stehen dafür Asphaltierungsarbeiten auf einem Teilstück der Quellenstraße auf Höhe des ehemaligen „Treibhauses“ an. Die Quellenstraße wird dabei jeweils ab der Staatsstraße 2064 (Benediktbeurer Straße) bis einschließlich Zufahrt „Steinsäge“ in den beiden angegebenen Zeiträumen voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die B 472 Richtung Bad Tölz und Wackersberg sowie in der Gegenrichtung ab „Steinsäge“ über Wackersberg und Bad Tölz.

Vollsperrung der Staatsstraße 2064 zwischen Spiegel und Bachstraße

Das Staatliche Bauamt Weilheim führt zudem im Zeitraum von kommendem Montag, 8. August, bis Freitag, 9. September, Asphalt- und Bankettarbeiten auf der Staatsstraße 2064 im Gemeindegebiet Wackserberg durch. Im Bereich Spiegel bis zur Zufahrt Bachstraße in Oberfischbach wird die Straße in diesem Zeitraum voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Königsdorf über die Töl 6 und die B 11 beziehungsweise über die Töl 7. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die Verkehrsbehinderungen und den verlängerten Fahrweg gebeten.

