Unverpackt-Laden „Ois ohne“ in Tölz ist gerettet und erhält Umweltpreis

Von: Christiane Mühlbauer

Sind stolz auf das Projekt: (v. li.) Vorstandsmitglied Andreas Munkert, Monika Schlegel vom Ladenteam und Aufsichtsrat Stephan Wild. © Pröhl

Doppelten Grund zur Freude haben die Genossen des Unverpackt-Laden „Ois ohne“: Sie haben den Laden nicht nur mit einer Abo-Einkaufsgutschein-Aktion gerettet, sondern erhielten am Mittwoch auch den Umweltpreis des Landkreises, zusammen mit „Biotop Oberland“ und dem „Tölza Garten“.

Bad Tölz – Sie haben gekämpft, und sie haben gewonnen: Großes Aufatmen herrscht derzeit beim Team des Unverpackt-Ladens „Ois ohne“ und bei den 179 Genossen aus dem ganzen Oberland. Mit viel Herzblut haben sie sich für den Erhalt „ihres“ Ladens engagiert, Wie Vorstandsmitglied Andreas Munkert berichtet, wurde die Mindestsumme erreicht, so dass pro Monat ein fixer Umsatz von 10 000 Euro erzielt wird.

Mit Flyern und im Internet hatten sich die Ehrenamtlichen in den vergangenen Wochen für den Erhalt des Ladens engagiert. „Dieser Rückhalt war beeindruckend“, freut sich Munkert und dankt allen Unterstützern. „Das zeigt, dass man was erreichen kann, wenn alle zusammenhalten.“ Mit dem Engagement sei nun die Mindestsumme erreicht worden. Munkert teilte das am Mittwoch allen Genossen mit, denn der 30. November war der Stichtag. Gleichzeitig müsse man aber weiter die Werbetrommel rühren, denn das eigentliche Ziel liege bei 15 000 Euro. „Man kann noch weiter Abo-Einkaufsgutscheine erwerben.“ Der Preis sei „auch ein enormer Rückenwind für uns“. Munkert: „Es wäre schlimm gewesen, wenn mit der Verleihung die Geschichte des Ladens zu Ende gegangen wäre.“

Laden wurde 2019 gegründet

Die Talsohle scheint nun endlich durchschritten zu sein, denn die Genossenschaft hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht. 2019 wurde das Projekt gegründet, und zwar mit einer Crowd-Funding-Kampagne, einer Anschubfinanzierung der Parfümerie Wiedemann, privaten Kreditgebern und zahlreichen Genossen. Ziel war es, einen Laden zu etablieren, in dem es Waren verpackungsfrei und in regionaler Bio-Qualität gibt. Es gibt zum Beispiel Nudeln aus Wackersberg, Quinoa aus Dachau und Seifen aus Geretsried, aber auch Süßigkeiten, Reis, Kaffee, Kosmetik und biologische Reinigungsmittel. Letztere seien ein „Geheimtipp“, sagt Vorstandsmitglied Andreas Munkert lächelnd. „Einige Kunden schwören auf diese Produkte.“ Zudem gibt es ein kleines Café.

Kunden bringen zum Einkauf ihre eigenen Gefäße mit. Produkte wie Linsen oder Haferflocken kann man aus Schütten abfüllen. „Wir wollen guten Gewissens regionale Lieferketten stärken und eine Möglichkeit bieten, bewusster und bedarfsgerechter einzukaufen“, sagt Aufsichtsrat Stephan Wild.

Fünf Vorstandsmitglieder und drei Aufsichtsräte

Um das Projekt zu starten, waren erhebliche Anfangsinvestitionen – zum Beispiel in die Ladeneinrichtung – erforderlich, zudem mussten viele logistische Fragen geklärt werden. Die Genossenschaft namens „Unverpackt-Laden Oberland eG“ hat fünf Vorstandsmitglieder (neben Munkert noch Brigitte Goldbrunner, Philipp Maiss, Anna Meßmer, Markus Scheffel und Kathi Kuhn) sowie drei Aufsichtsräte (neben Wild noch Alexandra Schmidt und Gabriele Wojciechowski).

„Wir können unsere Waren regionaler und ausgewählter anbieten als jeder Supermarkt“, erklärt Munkert. Vom Tölzer Laden ging ein Schub in der Region aus, es gibt sie mittlerweile auch in Wolfratshausen und Holzkirchen, in Penzberg ist einer Vorbereitung. Man sehe sich nicht als Konkurrenz, sondern übe mit so einem Konzept Druck auf Supermarkt-Ketten aus, sagt Munkert. Erfreulicherweise habe sich in Sachen Plastik-Verpackung schon einiges getan. Bei vielen Verbrauchern sei das Bewusstsein gestiegen, lieber ohne Plastik einzukaufen.

„Preislich auf dem Niveau von Bioläden“

Preislich, sagt Munkert, bewege man sich auf dem Niveau von Bio-Läden. 100 Gramm Reis kosten 62 Cent, 100 Gramm Quinoa 1,30 Euro. „Unsere Geschäftslogistik entspricht nicht der eines Discounters“, sagt der Vorstand. „Daran wollen wir uns auch nicht messen.“ Im Discounter gehe es nur um den Preis, im „Ois ohne“-Laden auch um die Wertigkeit von Lebensmitteln, ergänzt Wild. Der Laden solle das Bewusstsein stärken, einen persönlichen Beitrag zum Schutz des Klimas zu leisten.

Manchmal kritisierten Genossen, dass der Laden zu abgelegen sei für Laufkundschaft. „Aber wer zu uns kommt, der kommt bewusst“, sagt Wild. „Ich glaube nicht, dass wir in der Fußgängerzone einen gewaltigen Mehrumsatz hätten.“

Jetzt sollen auch Workshops angeboten werden

Mit der Einkaufs-Abo-Aktion sind nun die monatlichen Fixkosten fürs Erste ein Jahr lang jeden Monat gedeckt. Das Team hofft, dass noch mehr Leute ein Abo erwerben. „Bislang mussten wir immer nur auf Krisen reagieren“, sagt Munkert. Nun gebe es Planungssicherheit und man könne Projekte in Angriff nehmen, die man schon lange durchführen wollte, etwa Workshops zum plastikfreien Leben. „Wir hoffen, nun ein Modell gefunden zu haben, dass uns langfristig trägt“, sagt Munkert.

