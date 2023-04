E-Bikerin in Tölz beim Abbiegen übersehen: Autofahrer bekommt milde Strafe

Aus dem Amtsgericht

Ein Autofahrer stand jüngst vor dem Amtsgericht in Wolfratshausen. Der Grund: Beim Abbiegen hatte er eine E-Bikerin übersehen. Doch die Kreuzung in Bad Tölz st als Gefahrenstelle bekannt.

Bad Tölz/Wolfratshausen – Die Anklage ist in wenige Sätze gefasst: Beim Abbiegen aus der Straße Am Lettenholz übersah ein Autofahrer eine Radfahrerin. Deren E-Bike kollidierte mit dem Pkw, die Frau stürzte und zog sich eine komplizierte Kniegelenksfraktur zu. Nun wurde der Unfall vor dem Amtsgericht noch einmal aufgerollt, weil der Unfallverursacher, ein Student (28) aus Sachsenkam, gegen den Strafbefehl, mittels dem er wegen fahrlässiger Körperverletzung zu 800 Euro Geldstrafe (20 Tagessätze à 40 Euro) verurteilt worden war, Einspruch eingelegt hatte. Diesen beschränkte der junge Mann jedoch auf die Rechtsfolgen, also die Höhe der Strafe.

Milde Geldstrafe für Autofahrer

Denn an der Schuld des Studenten gab es nichts zu deuteln. Er habe nach rechts abbiegen wollen Richtung Tankstelle, beschrieb der Beschuldigte die Situation am 12. August 2022 gegen 11.15 Uhr. Von links habe „viel schneller Verkehr“ geherrscht, deshalb habe er sich langsam vorgetastet, nach Fußgängern geschaut, dann sei er losgefahren. Und traf die Urlauberin frontal. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass von rechts ein Rad kommen kann“, haderte der Sachsenkamer mit der Verkehrsführung. Während für Pkws eine Einbahnstraßenregelung gilt und ein Abbiegen nur nach rechts möglich ist, führt der Radweg in beide Richtungen. „Die Kreuzung ist als Gefahrenstelle bekannt und sollte besser ausgeschildert sein“, bestätigte ein Polizist vor Gericht.

Kreuzung als Gefahrenstelle bekannt

Er habe Krankenwagen und Polizei gerufen und sich um die verletzte Radlerin gekümmert. Bei der Frau, die nach der Operation eine längere Reha absolvieren musste, habe er sich schon bald nach dem Unfall entschuldigt. Dies und die „ungute Situation“, dass es an einer deutlichen Beschilderung an der Kreuzung fehle, wertete das Gericht strafmildernd. Richter Helmut Berger folgte dem Antrag der Staatsanwältin und verurteilte den Studenten, der als Verdienst lediglich einen 450-Euro-Job hat, zu 20 Tagessätzen à 15 Euro, insgesamt 300 Euro.

