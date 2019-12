Tölzer Christkindlmarkt:  Standlbesitzer zufrieden 

Nach Föhn-Sturm und Regen: Betrieb in Skigebieten kommt langsam in Schwung - Brauneck öffnet am Montag

Das Warten hat ein Ende: Der Betrieb in den Skigebieten rund um München kommt nach dem Föhnsturm nun endlich in Schwung. Auch das Brauneck in Lenggries öffnet am Montag. …