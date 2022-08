Künstler „Birdman“ nach schwerer Erkrankung zurück in Bad Tölz: „Ohne die Kunst wäre ich untergegangen“

Von: Elena Royer

Teilen

Die Kunst hat ihn wieder gesund gemacht: Der „Birdman“ Hans Langner (li.) enthüllt gemeinsam mit Neurokom-Geschäftsführer Tim Mrzyglod ein Kunstwerk, das er für die Reha-Einrichtung geschaffen hat. © Arndt Pröhl

In der Reha-Klinik Neurokom in Bad Tölz hat der renommierte Künstler Hans Langner alias „Birdman“, der früher im Ratzenwinkel wohnte, zurück ins Leben gefunden.

Bad Tölz – Wo sich sonst Menschen von ihren Verletzungen erholen, ist eine große Leinwand aufgebaut. Stühle stehen in Reih und Glied davor. An der Wand hängt ein Bild, verhüllt mit einem roten Tuch.

An diesem Tag wirkt das Foyer des „Neurokom“ in Bad Tölz gar nicht wie eine Einrichtung für Menschen mit Hirnverletzungen. Vielmehr liegt eine erwartungsvolle Stimmung in der Luft. Und das hat seinen Grund: Der „Birdman“ ist zurück in Tölz. Und er enthüllt ein Kunstwerk, das er für die Reha-Einrichtung geschaffen hat.

„Birdman“ Hans Langner erlitt 2019 eine Hirnblutung

Nach einer Hirnblutung im Januar 2019 kam der „Birdman“, der eigentlich Hans Langner heißt, in das „Neurokom“ in Bad Tölz. Dort sollen Patienten durch Physio-, Ergo-, Sprach- und Arbeitstherapie in ein selbstbestimmtes berufliches und soziales Leben zurückfinden. Hans Langner ist das gelungen. Nach den eineinhalb Jahren, die er im „Neurokom“ verbracht hat, sagt er heute: „Es geht mir so gut wie eh und je.“ Zum Dank hat er für die Reha-Einrichtung ein Kunstwerk geschaffen.

Bevor es enthüllt wird, zeigt Tim Mrzyglod, Geschäftsführer der Tölzer Reha-Klinik, auf der Leinwand einen Film über Langners Performance „Entkäfigung“. Im Jahr 2016 hatte sich der heute 57-Jährige dafür in einen Käfig einsperren lassen. „Es schmerzt“, ruft Langner, während er in dem winzigen Käfig steckt. „Ich verspüre Gefangenschaft.“ Genau dieses Gefühl gab Langner auch seine Hirnblutung. „Das ist wie eingesperrt sein“, sagt der Künstler heute. „Es kommt schlagartig. Man wird in was hineingeworfen.“ Hans Langner habe vier Jahre nach seiner Performance diese quälenden Gefühle der Enge und des ,Nicht mehr aus sich raus Könnens‘ durch seine Hirnblutung selbst erfahren“, sagt Tim Mrzyglod.

Ich bin durch das Malen wieder zu mir zurückgekehrt.

Doch durch die Kunst hat er seine Freiheit wieder erlangt. „Ich bin durch das Malen wieder zu mir zurückgekehrt“, sagt Langner. Wie er das geschafft hat? Dafür gesorgt hat neben der richtig eingestellten Medikation auch der Schreiner Jochen Götz, der dem „Birdman“ während seiner Genesung stetig zur Seite stand. Zu Beginn seiner Therapie habe er Langner gesagt: ,Mal ein Bild!‘, erzählt Götz. „Doch wir haben rasch festgestellt, dass das so nicht funktioniert. Man kann kein Konzept über alle Menschen stülpen.“ Deshalb bekam Langner im Keller des „Neurokom“ ein Atelier, das wahre Wunder bei dem Künstler bewirkt hat. „Seine Entwicklung lässt sich gut an seinen Kunstwerken sehen“, sagt Götz. „Anfangs waren sie noch zurückhaltend, zum Schluss mit Glitzer und Gold überladen.“ Und das kommt nicht von ungefähr: „Meine neue Farbe ist Gold“, erklärt Langner.

Glänzend golden strahlt auch das großformatige Kunstwerk, das Langner gemeinsam mit Mrzyglod, nachdem der sich für das „ehrenvolle Andenken“ bedankt hat, enthüllt: Auf goldenem Untergrund fliegen in einer Spiralform immer größer werdende Vögel in verschiedensten Formen und Farben.

Hans Langner kann seine rechte Hand immer besser bewegen

Inzwischen fühlt sich Langner „wie neugeboren“. „Ohne die Kunst wäre ich untergegangen“, sagt er heute. „Sie hat mich wieder gesund gemacht.“ Auch wenn es am Anfang frustrierend für ihn gewesen sei, die rechte Hand nicht mehr bewegen zu können. Inzwischen funktioniert das aber durch stetiges Üben immer besser.

Nur die Sicht auf dem rechten Auge ist noch immer stark eingeschränkt. „Ich stoße überall an“, sagt Langner und zeigt wie als Beweis eine Wunde an seinem Schienbein.

Heute lebt „Birdman“ Hans Langner in Starnberg

Der 57-Jährige, der 13 Jahre lang im Ratzenwinkel bei Bad Tölz lebte, wohnt inzwischen bei einer Freundin in Starnberg, bei der er auch sein eigenes Atelier eingerichtet hat. „Es ist toll, endlich wieder Künstler zu sein“, sagt der „Birdman“. Trotzdem hat ihm die Zeit im „Neurokom“ in Bad Tölz „wahnsinnig gut“ getan. „Ich finde langsam wieder zu meinem alten Ich zurück“, sagt Hans Langner. „Hier bin ich wieder Künstler geworden.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Bad Tölz finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.