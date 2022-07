Bis 2040 fehlen in Bad Tölz-Wolfratshausen über 500 Pflegeplätze

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Der Landkreis wächst und wird älter. 2040 wird ein Drittel der Bevölkerung über 60 sein. Fachkräftemangel: 85 Heimplätze sind daher nicht besetzt Schaffung von alternativen Wohnformen © dpa

Es sind alarmierende Zahlen: Im Jahr 2040 werden 555 stationäre Pflegeplätze im Landkreis fehlen. Und noch schlimmer: Der Fehlbedarf bei den Pflegekräften wird dann bei über 650 liegen. Die Zahlen stammen aus dem aktuellen Seniorenpolitischen Gesamtkonzept.

Bad Tölz-Wolfratshausen – 2017 war das Seniorenpolitische Gesamtkonzept im Landkreis zuletzt fortgeschrieben worden, erinnerte Sozialamtsleiter Thomas Bigl in der Sitzung des Kreissozialausschusses. Nun stand die Neuauflage an. Grundlage sind unter anderem die Bevölkerungsprognosen und eine Befragung der über 60-Jährigen. Die Planung beschreibt die derzeitige Situation im Landkreis, stellt die Entwicklung und die Aufgaben der Landkreisverwaltung dar und zeigt Handlungsoptionen auf. „Es ist der Rahmen für die nächsten fünf Jahre“, sagte Bigl. Dabei würden auch konkrete Maßnahmen aufgezeigt. „Es sind die Leitplanken für die Politik in unserem Haus, aber auch bei den Gemeinden.“ Denn der Landkreis selbst habe zwar in einige Bereichen „eine Hinwirkungspflicht“, beispielsweise, wenn es um die Schaffung von Pflegeplätzen geht, aber keine direkte Entscheidungsbefugnis. Die liege oft bei den Gemeinden. Bigl bat auch darum, „sich nicht vom Konzept erschrecken zu lassen. Es wird weit weniger teuer als beim letzten Mal.“ So habe der Freistaat beispielsweise die Förderung von neuen stationären Pflegeplätzen übernommen, die zuletzt beim Kreis lag. Auch ohne große Investitionen „lässt sich viel tun“, so Bigl, „aber es gibt auch viel zu tun.“

Die Inhalte des Konzepts erläuterte Maria Kistler in Vertretung der erkrankten Christine Bäumler, die die Fortschreibung federführend betreut hatte. „Wir werden mehr und älter.“ Das Bevölkerungswachstum sei aber allein dem Zuzug geschuldet, ergänzte Bigl. 2040 werde ein Drittel der Bevölkerung im Landkreis über 60 sein. Die Gruppe des „informellen Pflegepersonals“ – sprich: Pflegende Angehörige – werde kleiner, so Kistler. Dabei werden dann mehr als 7200 Menschen pflegebedürftig sein. 555 vollstationäre Pflegeplätze werden fehlen, wenn sich in den kommenden Jahren nichts tut. Dazu kommt ein noch größerer Mangel an Pflegepersonal (658). Schon jetzt seien 106 Stellen nicht besetzt. Und aufgrund des Fachkräftemangels könnten derzeit 85 der insgesamt 1060 Plätze in den 14 Heimen im Landkreis nicht besetzt werden, so Kistler. „85 Plätze – das ist ein Heim. Das ist eine Hausnummer“, sagte Landrat Josef Niedermaier (FW). Dabei gebe es das Problem seit Jahren. Er wundere sich ein wenig über den Aktionismus, der vielerorts mit Blick auf das Chaos an den Flughäfen entwickelt wird. „Hier gibt es Überlegungen, wie man am schnellsten Leute aus anderen Ländern herbekommt. Aber das gleiche Problem haben wir in der Pflege seit 15 Jahren.“

Das steht auch relativ deutlich im Konzept. „Es besteht Bedarf an allem“, sagte Kistler. Neben vollstationären Plätzen fehlen feste Kurzzeitpflegeplätze. Hier sei die Zahl von 21 auf 9 gesunken. Es gebe zwar mehr eingestreute Plätze, „aber mit denen können Angehörige nicht langfristig, beispielsweise bei einem Urlaub, planen“.

Es gab aber auch positive Entwicklungen in den vergangenen Jahren. So ist die Zahl der ambulanten Pflegedienste von 19 auf 25 gestiegen. Dazu beigetragen hat vermutlich auch die gezielte Förderung, die der Landkreis gewährt und so dafür sorgt, das auch entlegenere Orte angefahren werden. „Für die Förderung bekommen wir viel Lob“, sagte Kistler. Eine wichtige Anmerkung, schließlich entscheidet der Kreistag am Montag über eine Entfristung der Förderrichtlinie. Entstanden sind auch 128 Plätze in Tagespflegen. „Bei der letzten Fortschreibung hatten wir keine“, sagte Kistler.

Ein weiterer Ausbau steht in allen Bereichen auf der Ziele-Liste – genauso wie der Aufbau einer Internetplattform, auf der freie Kapazitäten für ambulante Pflege, Tagespflege oder Alltagsbegleitung einfach zu finden sind.

Wunsch: Alternative Wohnformen schaffen

Die aufsuchende Pflege wird in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. „Natürlich ist es der größte Wunsch, möglichst lange zu Hause zu bleiben.“ Damit das in den eigenen vier Wänden gelingt, brauche es Betreuung und barrierefreien Wohnraum. Wichtig wäre aber auch, dass weitere alternative Wohnformen wie Betreutes Wohnen oder auch Pflege-WGs entstehen. Direkten Einfluss hat der Landkreis hier aber nicht, er könne aber Bauträger oder auch Kommunen sensibilisieren und informieren.

Ansonsten beinhaltet das Gesamtkonzept noch eine Fülle von weiteren Themenbereichen – von gesellschaftlicher Teilhabe über die Unterstützung pflegender Angehöriger bis hin zur Hospiz- und Palliativversorgung.

Der Ausschuss beschloss das Konzept einstimmig. Die endgültige Entscheidung obliegt nächste Woche dem Kreistag.

