Bis zu 170 km/h auf der Landstraße: Tölzer Raser (24) überholt Videoauto der Polizei

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Als die Polizei den Tölzer stoppte, zeigte er sich kleinlaut. © Symbolfoto / Angelika Warmuth

Einen extremen Raser zog die Kontrollgruppe Motorrad der Polizei aus dem Verkehr. Bei dem Schuldigen handelte es sich allerdings nicht um einen Biker, sondern einen Autofahrer.

Bad Tölz - Pünktlich zum Saisonstart am 1. März geriet der 24-jährige Tölzer in den Fokus einer Videostreife der Kontrollgruppe Motorrad. Kurz hinter Bad Tölz überholte der junge Mann kurz nach 13.30 Uhr recht rasant das Videoauto der Polizei. Bei einer ersten Messung wurden auf der Straße nach Königsdorf 136 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen.

Überholvorgang im „kompletten Blindflug“

Dies wäre zwar auch schon deutlich zu schnell, aber noch nicht so dramatisch gewesen. Doch was in der weiteren Folge von den Beamten beobachtet und gemessen wurde, stellte sich doch als erheblicher Verkehrsverstoß dar. Kurze Zeit später nämlich überholte der Audi-Fahrer einen Lkw, obwohl die Örtlichkeit im Bereich einer Kuppe lag und die Überholstrecke nicht einsehbar war. „Ein kompletter Blindflug, wie auf dem Videofilm der Polizei ersichtlich ist“, heißt es im Pressebericht der Beamten.

Mit 170 km/h über die Landstraße - und in die Kontrolle

Die auf 60 km/h beschränkte Teilstrecke „durchflog“ der Audi-Fahrer mit 115 km/h. Doch damit nicht genug: Bevor er angehalten werden konnte, beschleunigte er sein Fahrzeug noch auf 170 km/h auf der Landstraße. Die durchgeführte Messung ergab eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 156 km/h bei erlaubten 100.

24-jähriger Raser: 1700 Euro Bußgeld und ein Fahrverbot

Als die Polizei den 24-Jährigen schließlich stoppte und kontrollierte, zeigte sich der Tölzer kleinlaut, ihm wurde schnell bewusst, dass diese Fahrt einige Folgen für ihn haben wird. Nach Auswertung des Videomaterials ergaben sich ein Bußgeld von rund 1700 Euro sowie zwei Monate Fahrverbot. Das Auto, das seiner Freundin gehört, wird wohl ihn nächster Zeit nicht mehr von ihm gelenkt.

