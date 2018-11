Bis zu 80 Prozent Schutz dank Grippe-Impfung

Gesundheitsamts-Chef Benedikt Greutélaers erklärt, wer sich gegen Grippe impfen lassen sollte und wann.

Bad Tölz-Wolfratshausen– „Grippe legt Bayern lahm“: So lautete Anfang März 2018 eine Schlagzeile im Tölzer Kurier. Die Zahl der gemeldeten Influenza-Fälle lag im Freistaat höher als in den zehn Jahren zuvor, über 200 Menschen in Deutschland starben an den Folgen der Erkrankung. Schützen kann eine Grippeimpfung – zumal die gesetzlichen Krankenkassen im Gegensatz zum Vorjahr einen Vierfachimpfstoff bezahlen. Doch wer sollte sich impfen lassen und wann? Und wie sicher ist die Impfung überhaupt? Kurier-Redakteur Andreas Steppan – vergangenen Winter übrigens trotz Impfung selbst erkrankt – fragte beim Chef des Tölzer Gesundheitsamts, Benedikt Greutélaers, nach.

Ich habe mich heuer wieder gegen Grippe impfen lassen. Kann ich jetzt sicher sein, keine Influenza zu bekommen?

Keine Impfung bietet einen 100-prozentigen Schutz, deshalb kann es auch nach einer Grippeschutzimpfung zu einer Influenza-Erkrankung kommen. Das kann auch passieren, wenn die Infektion kurz vor der Impfung stattgefunden hat oder wenn eine Infektion in den ersten 10 bis 14 Tagen nach der Impfung erfolgt ist, bevor der Impfschutz vollständig ausgebildet werden konnte. Zudem hat die Grippe-Impfung eine unterschiedliche Effektivität, die von verschiedenen Faktoren abhängt. Die Zusammensetzung des Impfstoffes wird jährlich aktualisiert. Es ist trotzdem möglich, dass die in der folgenden Saison hauptsächlich auftretenden Influenzaviren nicht gut mit den im Impfstoff enthaltenen Virusstämmen übereinstimmen, weil sich in der Zwischenzeit andere Virusstämme durchgesetzt haben. Bei einer sehr guten Übereinstimmung der zirkulierenden Influenzaviren mit dem Impfstoff wurde bei jungen Erwachsenen eine Schutzwirkung bis zu 80 Prozent beobachtet. Zudem wurde in zahlreichen Studien gezeigt, dass eine Influenzaerkrankung bei geimpften Personen milder, also mit weniger Komplikationen verläuft.

Vergangenes Jahr hatte ich als Kassenpatient nur eine Dreifachimpfung bekommen, während Privatpatienten in den Genuss eines Vierfachimpfstoffs kamen. Ich bekam dann prompt die Grippe. Heuer gibt’s die Vierfachimpfung für alle. Bin ich jetzt besser geschützt?

Der Vierfach-Impfstoff bietet dann einen besseren Schutz, wenn Influenza-B-Viren zirkulieren, die nicht in Dreifach-Impfstoffen enthalten sind.

+ Benedikt Greutélaers, Chef des Tölzer Gesundheitsamts.

Ist es aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass die gesetzlichen Kassen heuer die Kosten für die Vierfachimpfung übernehmen? War es vergangenes Jahr ein Fehler, dies nicht zu tun?

Bis zur Saison 2012/13 gab es ausschließlich Dreifach-Impfstoffe, die Bestandteile von zwei Subtypen des Influenza A-Virus und eines B-Virus enthalten. Seit der Saison 2013/14 sind auch Vierfach-Impfstoffe in Deutschland verfügbar, die zusätzlich Bestandteile eines Virus der zweiten B-Virus-Linie enthalten. Neben der Influenza A stellt auch die Influenza B in einzelnen Saisons eine bedeutende Krankheitslast in der Bevölkerung dar. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat deshalb auf ihrer Sitzung im November 2017 beschlossen, die Impfung gegen saisonale Influenza generell mit einem Vierfach-Influenzaimpfstoff zu empfehlen. Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 5. April 2018 beschlossen, dass die Grippeschutzimpfung in der nächsten Impfsaison mit einem Vierfach-Impfstoff erfolgen soll. Die Schutzimpfungs-Richtlinie des G-BA bestimmt, welche Impfungen Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenversicherung sind.

Personen ab 60 Jahren sollten sich impfen lassen

Ich bin 43 Jahre alt, bin gesund und habe beruflich viel mit Menschen zu tun. Würden Sie jemandem wie mir überhaupt zur Grippeimpfung raten?

Die Stiko empfiehlt die Influenzaimpfung für alle Personen ab 60 Jahre, für alle Schwangeren ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel – bei erhöhter gesundheitlicher Gefährdung ab dem ersten Drittel – für Personen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge eines Grundleidens, wie zum Beispiel chronische Krankheiten der Atmungsorgane, Herz- oder Kreislaufkrankheiten, Leber- oder Nierenkrankheiten, Diabetes, Multiple Sklerose oder HIV sowie für Bewohner von Alters- oder Pflegeheimen und Personen, die als mögliche Infektionsquelle im selben Haushalt lebende oder von ihnen betreute Risikopersonen gefährden können. Geimpft werden sollten im Rahmen eines erhöhten beruflichen Risikos außerdem Personen mit erhöhter Gefährdung, zum Beispiel medizinisches Personal, und Personen in Einrichtungen mit umfangreichem Publikumsverkehr. Für Sie wäre die Impfung empfohlen, wenn Sie unter diese Definition fallen. Ebenso geimpft werden sollten Personen mit direktem Kontakt zu Geflügel und Wildvögeln. Die Impfung schützt zwar nicht vor der Vogelgrippe, aber es werden damit problematische Doppelinfektionen vermieden.

Und wann sollte man sich impfen lassen?

Die jährliche Influenzawelle hat in Deutschland in den vergangenen Jahren meist nach der Jahreswende begonnen. Nach der Impfung dauert es 10 bis 14 Tage, bis der Impfschutz vollständig aufgebaut ist. Um rechtzeitig geschützt zu sein, wird deshalb empfohlen, sich bereits im Oktober oder November impfen zu lassen. Es kann selbst zu Beginn oder im Verlauf der Grippewelle noch sinnvoll sein, die Impfung nachzuholen. Schließlich ist nie genau vorherzusagen, wie lange eine Influenzawelle andauern wird. In einigen Saisons wurde zum Beispiel nach einer Influenza A-Welle noch eine nachfolgende Influenza B-Welle beobachtet.

Kann eine Grippewelle vermieden werden, wenn sich möglichst viele Menschen impfen lassen?

Theoretisch ja. Voraussetzung hierfür wäre allerdings, dass sich tatsächlich möglichst viele Menschen impfen lassen. Außerdem müsste dann der Impfstoff möglichst genau zu den zirkulierenden Influenza-Viren passen.

Gibt es auch Gründe, die gegen eine Grippeimpfung sprechen?

Wer an einer Erkrankung mit über 38,5 Grad Fieber oder schwereren akuten Infektion leidet, sollte zu diesem Zeitpunkt nicht geimpft werden. Bei Personen mit einer schweren Allergie gegen Hühnereiweiß oder gegen einen anderen Bestandteil des Impfstoffs sollte die Möglichkeit einer Impfung gegen Influenza mit dem behandelnden Arzt besprochen werden. Kinder und Jugendliche, die an einer klinischen Immunschwäche oder an schwerem Asthma leiden oder eine Salicylat-Therapie erhalten, dürfen nicht mit dem Influenza-Lebendimpfstoff geimpft werden.