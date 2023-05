Blau blüht der Enzian: Freude über Blütenpracht an Isar und Loisach

Natur

Der Enzian wurde oft besungen und noch öfter fotografiert - nur ihn zu pflücken ist absolut tabu. Heuer gedeiht er im Landkreis besonders prächtig.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seine tiefblauen Blüten ziehen die Blicke auf sich und faszinieren viele Menschen – auch deshalb, weil der Enzian mittlerweile nicht mehr so häufig vorkommt und man etwas Glück braucht, um diese Blume zu entdecken. Wer mit offenen Augen in der Natur unterwegs ist, hat aber jetzt im Frühjahr die Chance, die schönen Enzianblüten zu entdecken. Offenbar ist es sogar ein besonders gutes Enzian-Jahr. Denn in der Kurier-Redaktion gehen derzeit zahlreiche Leserfotos prächtiger Blüten ein.

Enzianblüte: „Der viele Regen ist für einige Arten vorteilhaft“

Ob der Enzian heuer im Landkreis tatsächlich verstärkt blüht, darüber gibt es allerdings keine statistische Erhebung. Sabine Tappertzhofen, promovierte Biologin und Leiterin der Kreisgeschäftsstelle des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), sagt auf Anfrage unserer Zeitung nur allgemein: „Der viele Regen ist für einige Arten vorteilhaft.“ Wie viele Enzian-Pflanzen es im Landkreis gibt, sei nicht erfasst – „glücklicherweise“, wie Tappertzhofen sagt. Denn nachgezählt werde nur bei Arten, von denen es nur noch „ganz wenige“ Exemplare gibt. Tatsache sei aber, dass der Enzian „im Gegensatz zu früher nicht mehr häufig“ sei. Deswegen sei es auch verboten, ihn zu pflücken.

+ Im Loisach-Kochelsee-Moor entdeckte Johannes Königsberger die ersten Enzian-Blüten und fotografierte sie vor dem Hintergrund der noch schneebedeckten Benediktenwand. © Johannes Königsberger

Um die verbliebenen Pflanzen zu schützen, machen die Kurier-Leser meist keine exakten Angaben, wo sie die Blüten fotografiert haben. „Wo die Blume wächst, kann ich aus verständlichen Gründen natürlich nicht verraten“, schreibt etwa Gerhard Frech. Grobe Hinweise enthalten die Schreiben der Fotografen manchmal aber doch. Im Loisach-Kochelsee-Moor, im Kirchsee- und Ellbachmoor oder auch an Isar und Loisach haben sie die herrlichen Blüten entdeckt. „Wenn wir im Oberland im Frühjahr von ,Enzian‘ sprechen, meinen wir meist entweder den kleinen, schlanken Frühlingsenzian, oder den etwas kräftigeren Stengellosen Kalkenzian“, erklärt Sabine Tappertzhofen. Besonders letzterer falle auf: „wegen seiner großen, tiefblauen Blüten“. Insgesamt komme die botanische Gattung der Enziangewächse mit rund 35 Arten in Mitteleuropa vor. „Die meisten blühen blau, es gibt aber auch violette und sogar gelbe und rote Arten“, erläutert die Biologin.

Stengelloser Kalkenzian blüht an manchen Stellen der Isarauen

Der Stengellose Kalkenzian brauche magere, nicht zu dicht bewachsene kalkhaltige Böden. „Wird der Bewuchs vor allem mit Gräsern zu dicht, hat er mit seiner Blattrosette keinen Platz mehr“, so Tappertzhofen. Auf regelmäßig mit Gülle gedüngten Flächen finde man ihn daher nicht. In der Region komme der Stengellose Enzian heute auf den selten gewordenen Kalkmagerrasen vor. Diese seien an steilen und trockenen Hängen und an manchen Stellen der Isarauen erhalten geblieben und kämen in den Niedermooren vor.

+ „Da wo ein Enzian blüht, ist ein magischer Ort“, schreibt Leser Georg Rest zu diesem Foto, das er im Kirchseegebiet machte. © Georg Rest

Diese Streuwiesen gibt es laut der LBV-Expertin je nach Standort mit unterschiedlichem Kalkgehalt. „Sind sie zu sauer, verschwindet der Enzian“, erklärt die Biologin. Zur Versauerung komme es beispielsweise, wenn ein Gelände, das immer flächig Kontakt zu kalkhaltigem Grundwasser hatte, entwässert werde. „Das Wasser fließt über die Gräben schneller ab, der Kalk kann sich nicht absetzen, die Flächen versauern, und die Enziane verschwinden.“

Enzian-Schnaps wird nicht aus dem blauen Enzian gemacht

Für alle, die den Enzian vor allem in flüssiger, hochprozentiger Form schätzen, hat Tappertzhofen noch eine Information parat: „Der Enzian-Schnaps wird übrigens nicht aus dem blauen Enzian gemacht“, stellt sie klar, „sondern aus den Rhizomen (Sprossachsen, Anm. d. Red.) des gelben Enzians.“

