„Bleiben, wie wir sind – nur in modern“

Von: Andreas Steppan

Bad Tölz soll eine Marke werden: Dafür werden aktuell in Unternehmer-Workshops Ideen gesammelt. © Heinz Hirz

Bad Tölz soll eine Marke werden: Das klingt zunächst abstrakt. Was es in der Praxis bedeuten könnte, darum geht es aktuell in ersten Workshops, zu denen die Stadt Bad Tölz alle Unternehmer einlädt.

Bad Tölz – Nach einem vielversprechenden Start steht kommende Woche der nächste Termin an. Mit Bad Tölz soll man spontan bestimmte Werte, eine Identität, sozusagen einen „Markenkern“ verbinden: Darum geht es grob gesagt bei dem Stadtmarkenprozess, den das Rathaus vor zwei Jahren auf den Weg brachte. Zu Beginn hätten Bürgerbefragungen gezeigt, dass viele Menschen „nicht definieren konnten, wofür Tölz steht“, sagt die städtische Wirtschaftsförderin Sandra Herrmann. Das Bild von Tölz sei oft noch an Elemente aus der Vergangenheit geknüpft: „Bulle, Kurwesen, Alpamare“. Demgegenüber sei das Ziel, ein neues Bild zu entwickeln, mit dem man sich identifiziert und nach außen verkauft – keineswegs nur im kommerziellen Sinn. „Wir wollen damit zeigen, dass wir attraktiv für Unternehmen, den Tourismus und als Wohnort sind“, sagt die Wirtschaftsförderin.

„Wir sind eine moderne, lebendige Stadt“

Mit Hilfe einer Beratungsfirma, einer Bürgerumfrage, Interviews und Datenauswertungen wurde der Markenkern schon vor einiger Zeit entwickelt. Demzufolge ist es die Verbindung von Heimatgefühl und Tradition auf der einen und Zukunftsgewandtheit auf der anderen Seite, was Tölz ausmacht. „Wir sind eine moderne, lebendige Stadt, die aber auch nicht vergisst, wo sie herkommt“, beschreibt es Sandra Herrmann.

Manch andere Stadt verliere im Modernisierungsprozess ihre Seele. „Manche weisen große Gewerbe- und Neubaugebiete aus, und man vergisst dabei, dass wir in Bayern sind. So wollen wir nicht sein“, sagt Sandra Herrmann, „sondern bleiben, wie wir sind, nur in modern.“ Drum herum definierte man mit Hilfe der Beraterfirma „Markenwerte“ wie etwa naturverbunden, vitalisierend, heimatverbunden und geerdet.

Unternehmer aus ganz unterschiedlichen Branchen

Doch wie lässt sich das mit Leben füllen? Die Stadt hatte dazu am 15. Februar erstmals zu einem Workshop eingeladen. Wie Sandra Herrmann berichtet, fanden sich im „Gasthaus“ 16 Unternehmer ein. „Sie kamen aus ganz unterschiedlichen Branchen: Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel, dem Dienstleistungs-, Agentur- und Beraterbereich.“

Sie berichtet von einem „guten Feedback“ der Teilnehmer. „Viele waren überrascht, dass man an einem Tag so tolle Ideen entwickeln kann.“ Es sei um Möglichkeiten gegangen, die „Marke Bad Tölz“ mit Leben zu erfüllen. „Das kann im Einzelhandel mit der Schaufenstergestaltung passieren oder in der Gastronomie, indem man einen ,Tölz-Burger‘ auf die Speisekarte nimmt.“ Ziel sei, dass die Tölzer Markenwerte als roter Faden erkennbar würden, „dass etwas Stimmiges entsteht“. Manchmal reiche auch schon eine kleine Veränderung.

„Markenarbeit ist etwas Subtiles“

All das werde dann natürlich nicht mit dem Stempel der „Marke Bad Tölz“ versehen. „Markenarbeit ist etwas Subtiles, bei dem es um Gefühle, Wahrnehmung und Identifikation geht“, sagt Herrmann. „Das ist ein weicher Faktor, nichts Hartes, das man konkret beziffern kann.“ Ganz wichtig ist es Sandra Herrmann, dass alle Beteiligten mit Lust und Spaß bei der Sache seien.

Das konkrete „Leistungspaket“ ist aus Herrmanns Sicht der erste Schritt. Erst danach lasse sich die Marke Bad Tölz dann über Kommunikation, Bildsprache und Logos nach außen darstellen. „Das wird nur die sichtbare Spitze des Eisbergs sein.“

Nächster Workshop am 22. März

Sandra Herrmann ist bewusst, dass der Markenprozess „kein Sprint, sondern ein Marathon“ sei. „So etwas dauert Jahre.“ Der erste Workshop sei zwar ein guter Anfang, doch die 16 Teilnehmer seien auf Dauer freilich nicht genug. In der Runde sei der Wunsch entstanden, regelmäßige Treffen abzuhalten. Beim nächsten Workshop sind laut Herrmann auch alle Unternehmer willkommen, die bisher noch nicht dabei waren.

Der 2. Workshop zum Tölzer Markenprozess findet am Mittwoch, 22. März, von 9.30 bis 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Schwerpunkte sind die Branchen Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel. Um Anmeldung per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@bad-toelz.de wird gebeten.

