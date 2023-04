„Blick auf städtebauliche Entwicklung“: Severin Eichenseher ist neuer Vorsitzender der CSU Bad Tölz

Von: Felicitas Bogner

Severin Eichenseher ist neuer Ortsvorsitzender der Tölzer CSU. Im Interview spricht er über seine Ziele.

Bad Tölz – Die CSU Bad Tölz hat einen neuen Vorsitzenden. Wie berichtet wurde in der Hauptversammlung Severin Eichenseher zum Nachfolger von Karsten Bauer gewählt. Der 32-jährige Tölzer ist Jurist und arbeitet derzeit als Referent im bayerischen Innenministerium. Zuvor war er als Gesundheitsabteilungsleiter im Landratsamt Miesbach beschäftigt. Im Kurzinterview mit unserer Zeitung spricht der CSU-Ortschef über seine Ziele.

Ortsverband soll wahrnehmbarer werden

Herr Eichenseher, in der CSU-Hauptversammlung sagten Sie, Ihr Ziel sei es, den Ortsverband wahrnehmbarer zu machen. Wie wollen Sie das angehen?

Wir haben vor, über das ganze Jahr hinweg mit diversen Veranstaltungen in Bad Tölz präsent zu sein. Dazu habe ich ein buntes und hochmotiviertes Team um mich herum. Wir wollen die Ortsteilgespräche fortführen sowie zu den anstehenden Wahlen an Ständen in der Marktstraße über das Wahlprogramm der CSU informieren. Überdies planen wir vereinzelte Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen, von denen der Bürger auch jenseits der Politik einen Nutzen hat, beispielsweise zum Thema Erbrecht oder Patientenverfügung. Hier laden wir jeweils Experten aus den Gebieten als Redner ein.

Welche Ziele haben Sie noch?

Es ist wichtig, dass wir ein gutes Fundament für eine starke Liste für die Kommunalwahl 2026 schaffen. Jetzt ist Halbzeit. Das ist eine gute Zeit, um Bilanz zu ziehen. Damit wir wissen, wo wir stehen, müssen wir uns die Frage stellen, was in den kommenden Jahren auf uns zukommt und in welche Richtung wir den Verband und die Stadt entwickeln wollen.

Eichenseher: Handlungsbedarf wegen Wohnraummangel

Wo besteht in Ihren Augen der größte Handlungsbedarf in Bad Tölz?

Das drängendste Problem ist der Wohnraummangel. Wir haben viel Zuzug, aber die Flächen sind knapp. Auch wenn es eine schwierige Aufgabe ist, muss man diesbezüglich einen Blick auf die städtebauliche Entwicklung werfen.

