Blick hinter die Kulissen des  Tölzer Kreisbauamts

Keine andere Abteilung im Landratsamt steht so oft im Kreuzfeuer der Kritik wie das Kreisbauamt. Ein Besuch bei Abteilungsleiterin Maya Mantel, Kreisbaumeister und Technik-Sachgebietsleiter Andreas Hainz, Verwaltungs-Sachgebietsleiter Christian Schellhorn und ihren Mitarbeitern.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Baugenehmigungen dauern zu lange, die Auflagen an die Bauherrn sind schikanös. Vorwürfe wie diese werden immer wieder in Zusammenhang mit dem Kreisbauamt erhoben. Landrat Josef Niedermaier kennt das. „Das Bauamt steht ständig im Fokus.“ Kein Wunder, wer beispielsweise darüber befinden kann, ob ein Grundstück Außen- oder Innenbereich ist, verwandelt schnell mal saure Wiesen in teures Bauland. Entsprechend groß ist oft auch der Druck, der von außen kommt. „In anderen Gegenden Bayerns liegt der Unterschied beim Gegenwert eines Autos. Bei uns geht es hier um siebenstellige Beträge“, sagt der Landrat. Das seien extrem wichtige, oft schwierige Entscheidungen. „Und manchmal ist das emotional belastend.“

Lange lief es nicht rund. Die Durchlaufzeiten für Baugenehmigungen waren hoch, der Krankenstand der Mitarbeiter genauso. „Lange war die personelle Situation extrem schwierig. Es war kaum noch jemand zu motivieren, sich hier zu bewerben“, sagt Niedermaier. Die Organisation wurde geändert. Ein zentrales Element war die Einrichtung einer Geschäftsstelle. Dort landen alle Besucher und Anrufer, damit die Bauteams in Ruhe arbeiten können. „Vor zwei Jahren haben wir den kommunalen Prüfungsverband drüberschauen lassen“, sagt Niedermaier. „Weitere Verbesserungsvorschläge wurden definiert. Grundsätzlich ist die Organisation aber richtig.“

Eine Klage pro Woche erreicht das Kreisbauamt

Mit einem Vorurteil will Niedermaier auf jeden Fall aufräumen: „Hier hat niemand Interesse, das Bauen zu verhindern. Da hat keiner von uns was davon.“ Aber es gelte, eine gewisse Baukultur zu verteidigen. Das sei rechtlich oft nicht einfach. Und man dürfe auch nie vergessen, dass es eben nicht nur die Menschen gebe, die eine Baugenehmigung wollen. „Es gibt genauso Menschen, die auf keinen Fall wollen, dass gebaut wird. Diesen beiden Seiten gerecht zu werden – das ist das Ziel.“ Dass man beständig zwischen den Stühlen sitzt, zeigt auch eine andere Zahl: Etwa eine Klage pro Woche erreicht das Bauamt. Ein- bis zweimal pro Monat verbringt Abteilungsleiterin Maya Mantel (28) – sie ist Volljuristin – die Tage vor Gericht.

Untergebracht ist das Bauamt im ersten Stock des Landratsamts. Die Arbeit teilen sich sechs Bauteams – immer besetzt mit einem Verwaltungsmitarbeiter und einem Techniker. „Wir haben Diplom-Ingenieure, Architekten, Bauingenieure, auf der Verwaltungsseite Diplom-Verwaltungswirte (FH) und Verwaltungsfachwirte, aber auch Volljuristen, sagt Verwaltungs-Sachgebietsleiter Christian Schellhorn (54). Unsere zwei Baukontrolleure sind Zimmerermeister und Bautechniker“, ergänzt Technik-Sachgebietsleiter und Kreisbaumeister Andreas Hainz (54).

Nicht alle ertappten Bausünder sind schuldbewusst

Die Ausbildung der Mitarbeiter in den Bauteams ist auch in den E-Mail-Signaturen angegeben, wenn Nachfragen beantwortet werden. Das mache man nicht, um anzugeben, betont Mantel. Es gehe darum, zu zeigen, welche Qualifikation man mitbringe – damit daran erst gar keine Zweifel aufkommen.

Jedes Bauteam ist für feste Gemeinden zuständig – drei bis sechs Kommunen pro Team kommen so zusammen. Ein Duo kümmert sich zudem schwerpunktmäßig um Denkmäler. „Davon haben wir etwa 1600 im Landkreis“, sagt Hainz. Schon diese Zahl zeigt, wie viel Arbeit in diesem Bereich steckt. Ein Kollege ist der Experte für Flächennutzungspläne. Wer einmal ein Aufstellungsverfahren in einer Gemeinde mitgemacht hat, weiß, dass man dafür einen langen Atem braucht. Das Verfahren dauert Jahre.

Zwei Baukontrolleure gibt es im Landkreis. „Die besten Kontrolleure sind aber ohnehin die Nachbarn“, sagt Hainz schmunzelnd. Die Zahl der Ordnungswidrigkeiten steigt, eine Sachbearbeiterin kümmert sich allein um diese Verfahren. „Tatsächlich könnten wir hier locker zwei Leute beschäftigen“, sagt Niedermaier. Es sei aber wichtig, die richtige Person mit dieser Aufgabe zu betrauen, eine die wisse, wie man mit den Leuten rede, betont Schellhorn.

Und wie reagieren Bauherrn, wenn sie auf ihr Fehlverhalten hingewiesen werden? „Teils, teils. Natürlich gibt es immer viele Emotionen“, sagt die zuständige Mitarbeiterin. „Manche sind schuldbewusst, andere verstehen nicht, warum sie zahlen müssen, auch wenn ihr Vorhaben nachgenehmigt worden ist.“ Schwarzbauen ist übrigens kein Kavaliersdelikt. „Ab einer gewissen Bußgeldhöhe gibt es für Gewerbetreibende einen Eintrag ins Gewerbezentralregister“, sagt Niedermaier.

Mit über 1900 erfassten Vorgängen beschäftigte sich das Bauamt 2018. 1160 davon waren Antragsverfahren, bei 819 ging es um Bauanträge im sogenannten vereinfachen Baugenehmigungsverfahren. Der Großteil der Vorhaben, insbesondere Wohnhäuser wie Ein- und Mehrfamilienhäuser und ähnliches fallen darunter. 76 waren Sonderbauten wie Kindergärten, Schulen, Versammlungsstätten, Hochhäuser oder auch große Lagerhallen. Für diese gilt das „normale“ Baugenehmigungsverfahren. „Bei Sonderbauten gibt es deutlich mehr zu prüfen“, sagt Mantel.

Aber selbst die Genehmigungen im vereinfachten Verfahren erscheinen Laien ziemlich komplex. Wer bauen will, füllt das amtliche Antragsformular in dreifacher Ausfertigung aus. In der gleichen Anzahl werden die Eingabepläne gefertigt. Das ist wichtig, damit verschiedenen Stellen gleichzeitig auf die Unterlagen zugreifen können. Die Umstellung aufs digitale Baugenehmigungsverfahren könnte hier eine deutliche Erleichterung bringen.

Durchlaufzeit der Bauanträge liegt bei 15 Wochen

Im Zuge der Erstellung der Eingabepläne müssen zudem bautechnische Nachweise – beispielsweise zum Brandschutz – erstellt und die Nachbarunterschriften eingeholt werden. Danach reicht der Bauherr seinen Bauantrag bei der zuständigen Gemeinde ein. Die prüft, ob das Vorhaben mit den planungsrechtlichen und örtlichen Bauvorschriften übereinstimmt und erteilt im besten Fall das gemeindliche Einvernehmen. Zwei Monate hat die Gemeinde dafür Zeit. Erst dann gehen die Antragsunterlagen ans Landratsamt und weiter zur Prüfung an die Sachbearbeiter. In diesem Schritt werden die Fachstellen beteiligt – dabei geht es um Themen wie Immissions- oder Naturschutz, aber auch das Wasserwirtschaftsamt oder das Landesamt für Denkmalpflege können hier gehört werden.

Grundsätzlich vier Wochen haben die Fachstellen dafür Zeit – bei Bedarf kann die Abgabe einer Stellungnahme aber auch länger dauern. Das ist gerade mit Blick auf Naturschutzbelange oft der Fall. „Bei Schnee kann man nicht sehen, ob an einer Stelle Kriechender Sellerie oder ähnliches wächst“, nennt Hainz ein Beispiel. Spätestens bei diesem Verfahrensschritt muss das Landratsamt oft Unterlagen nachfordern. „Nur in etwa zehn Prozent sind alle Unterlagen vollständig“, sagt Mantel. „Es gibt Fälle, da sind wir über ein Jahr hinterher, die vollständigen Unterlagen vom Bauherrn zu bekommen“, erklärt Mantel. Warum die von den Bauwilligen beauftragten Planfertiger unvollständige Unterlagen einreichen – Hainz kann es nicht sagen. „Aber auch die Planer hier sind an der Leistungsgrenze, weil hier einfach sehr viel gebaut wird.“

Jedes Bauteam genehmigt pro Jahr rund 200 Bauanträge – neben einer Vielzahl anderer Aufgaben. Das entspricht etwa einer Genehmigung pro Tag. Die durchschnittliche Durchlaufzeit für einen Bauantrag lag 2018 bei 15 Wochen, die reine Bearbeitungszeit bei 2,7 Wochen – gerechnet ab Vollständigkeit der Unterlagen. Letzteres ist wichtig, weil viele Bauherrn ab der Eingabe bei der Gemeinde rechnen würden, sagt Schellhorn. Die Kommunen haben aber ja schon bis zu zwei Monate Zeit, das Ganze zu behandeln – mitunter auch länger, wenn es Rückfragen oder die Aufforderung zur Umplanung gibt.

