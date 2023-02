Blomberg: Bahn frei für den oberen Rodelweg

Von wegen Hauptrodelbahn: Von der Bergwachthütte bis zur Mittelstation ist das Schlittenfahren seit 2018 verboten. Die Stadt muss den Weg ohnehin sanieren und will auch das Rodeln wieder ermöglichen. © cs

Der Tölzer Stadtrat befürwortet die Sanierung des bisher gesperrten Schlittenwegs. Hohe Investitionen stehen nun für Bad Tölz und den Blomberg-Bahnbetreiber an.

Bad Tölz – Der Tölzer Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einmütig den Ausbau des oberen Rodelwegs am Blomberg befürwortet und stellt 110 000 Euro für eine Planung mit Kostenberechnung im Haushalt zur Verfügung. Laut Schätzung wird die Stadt rund 1,25 Millionen Euro ausgeben müssen, auf Blombergbahnbetreiber Hannes Zintel kommen etwa 1,28 Millionen Euro Investitionen für neue Beschneiungsanlagen, Zäune und Beleuchtung zu.

Wenn alles fertig sei, warte aber das deutschlandweit größte Rodelgebiet auf Besucher. Experte Christian Weiler von der Tiroler Firma Klenkhart & Partner Consulting sprach sogar von einem Rodelberg von mitteleuropäischer Bedeutung, was sogar Bergbahnchef Hannes Zintel erstaunte – und freute.

125 Arbeitsplätze am Blomberg

Warum das so ist, hatten gleich mehrere Referenten herausgearbeitet. Etwa Blomberg-Koordinator Manuel Wilke, der die Besonderheit betonte, dass man nach Ausbau zwei blaue, eine rote und eine schwarze Rodelbahn mit insgesamt 6,8 Kilometer Länge besitzen werde. Und zwar „ohne Gegenverkehr“. Wilke wies auch auf den hohen Wertschöpfungsfaktor hin („1 Euro Umsatz schafft 5,1 Euro in der Region“) und die Bedeutung für die 125 Arbeitsplätze am Freizeitberg. Anton Mayer (CSU) drückte da schwer auf die Euphoriebremse und hielt den Wertschöpfungsfaktor „weit an den Haaren herbeigezogen“.

Die Tölzer Kurdirektorin Brita Hohenreiter erinnerte wie Zintel an die große Rodeltradition am Tölzer Hausberg, die bereits 1906 mit dem Bau einer Bahn ihren Ausgang genommen habe. Die Sperrung der oberen, schweren Rodelstrecke 2018 durch Betreiber Hannes Zintel sei nach mehreren Unfällen nachvollziehbar gewesen. Das führte freilich – zu der von vielen Blomberg-Besuchern massiv kritisierten – Situation, dass man nun oben (blaue Strecke) und unten (rote und blaue Strecke) rodeln könne, von der Bergwachthütte bis zur Mittelstation seinen Schlitten aber ziehen müsse.

Der obere Weg wird von der Stadt seitdem sogar geräumt und gestreut. Da viele Wintersportfreunde trotz Verbots zur Mittelstation rodeln, gebe es nun sogar Beschwerden wegen vom Rollsplit demolierten Schlitten. Eine weitere negative Folge: Die Schlittenfahrer, die mit der Sesselbahn nur noch bis zur Mittelstation fahren, sind relativ schnell wieder unten und stellen sich dann wieder an. Bis zu zwei Stunden müssen sie an sonnigen Wintertagen warten und tun es, was Zintel als Beleg für die hohe Attraktivität des Blombergs wertete.

Wanderweg soll durch Holzankerwände gesichert werden

Christian Weilers Firma hatte den Auftrag der Stadt, die Sanierung des maroden, oberen Blombergwegs mit Blick auf die Reaktivierung des Rodelns zu untersuchen. Der auch im Sommer stark angenommene Wanderweg soll vier Meter breit und durch stabile Holzankerwände beidseits gesichert werden. Und zwar dauerhaft auf viele Jahrzehnte hinaus. Vor allem die Entwässerung sei bei den bisherigen Reparaturmaßnahmen nicht optimal gelöst worden. „Der Wasserabfluss muss möglichst flächig und nicht konzentriert erfolgen“, antwortete Weiler auf eine Frage von Johannes Gundermann (Grüne).

Johanna Pfund (Grüne) hatte zuvor vom Fachmann wissen wollen, was denn eine Minimalsanierung des Wegs kosten würde. „Das ist fast die Summe, die oben steht“. Gemeint waren die 1,25 Millionen Euro. Die Vorrichtungen für die mobilen Sicherungselemente (beispielsweise Zäune) gebe es für 30 bis 40 000 Euro.

Kurze Rodelstrecke führt zu langen Warteschlangen

Hannes Zintel hatte zuvor für das Projekt geworben. Bis jetzt habe man nur jährliche „Pflaster“ an dem Weg angebracht. „Mach ma’s halt oamoi g’scheid“, appellierte er. In zehn Jahren werde sich das Invest der Stadt durch die Pachteinahmen amortisieren. Die Hybridnutzung des Blombergs (Sommer und Winter) funktioniere jetzt schon gut, und werde dadurch deutlich verbessert. Zintel sprach von „mindestens 100 weiteren Jahren“ Nutzung des Freizeitbergs Blomberg. Anton Mayer hatte wissen wollen, wie lange der Sessellift noch aushält. Bei guter Pflege locker noch 30 Jahre, erwiderte Zintel.

Auch der Klimawandel war ein Thema. Christian Weiler geht noch von 20 weiteren schneesicheren Jahren für den Rodelbetrieb aus. Er berichtete von Quantensprüngen bei der Energieeffizienz neuer Schneekanonen. Mit weiteren Depots für den Schnee seien für die vollständige Präparierung der Rodelbahn bei minus 5 Grad gerade einmal 12 Stunden nötig. Das ist kein Vergleich zur Skipisten-Präparierung, stellte Willi Streicher befriedigt fest. „Das ist eine ganz andere Nummer.“ Bis auf den etwas skeptischen Anton Mayer („Es geht hier schon um viel Geld“) waren alle Redner entschieden für den Ausbau. Aus Sicherheitsgründen, wie etwa Toni Kollmeier, der ansonsten befürchtete, dass die Rodler die Forststraße hinunterfahren. „Das ist viel gefährlicher.“

„Ein anderes Rodelerlebnis als an der Galgenleiten“

Oder aus Konsequenzgründen. René Mühlberger (CSU) erinnerte an den Beschluss des Stadtrats vor fünf Jahren, den Blomberg zu einem „touristischen Leuchtturmangebot“ auszubauen. „Das Bekenntnis ist nach wie vor gültig.“ Er wie auch Streicher betonten, dass man an der Weginstandsetzung sowieso nicht vorbeikomme. Michael Lindmair (FWG) ließ sich von den Worten Hohenreiters („Es geht hier erst mal um eine Kostenberechnung“) nicht beirren. „Das ist schon eine Grundsatzentscheidung. Sonst bräuchten wir die Planung nicht.“ Profitieren würden auch die Einheimischen. Eine gescheite Rodelbahn am Blomberg sei halt ein anders Erlebnis als an der Galgenleiten.

Josef Steigenberger hakte nach, ob zum Beispiel die Nachbarkommune Wackersberg, auf deren Flur der Blomberg-Weg liegt, mitzahlen werde. Auch deshalb, so antwortete Brita Hohenreiter, ermittle man ja erstmals genau die Kosten. „Denn wenn dann da fünf Millionen steht, brauche ich in Wackersberg gar nicht erst zu fragen.“ Apropos Kosten: Bürgermeister Ingo Mehner hielt 20 bis 35 Prozent Förderung für möglich. (Christoph Schnitzer)

