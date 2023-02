Rodelunfall: 15-Jähriger prallt mit Schlitten gegen Traktor

Von: Veronika Ahn-Tauchnitz

Ein junger Münchner verletzte sich am Samstag bei einem Unfall mit seinem Schlitten. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Zu einem Rodelunfall kam es am Blomberg. Ein 15-Jähriger übersah einen abgestellten Traktor und fuhr frontal dagegen.

Wackersberg - Verletzt wurde ein 15-Jähriger am Samstag bei einem Rodelunfall am Blomberg. Der junge Münchner prallte gegen 16.20 Uhr auf der Rodelbahn mit seinem Schlitten frontal gegen einen Kleintraktor. Das Fahrzeug stand mit Blinklicht in der „Tölzer Kurve“, um anstehende Präparationsarbeiten durchzuführen.

Verletzungen an beiden Schienbeinen

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Rodler Verletzungen an beiden Schienbeinen und am linken Daumen zu. Nach der Erstversorgung durch die Bergwacht wurde er ins Tölzer Krankenhaus gebracht. Er konnte laut Polizei aber am gleichen Tag wieder entlassen werden.

